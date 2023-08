राज्यात कधी परतणार जोरदार पाऊस? जाणून घ्या अपडेट

Maharashtra Rain: जुलै महिन्याच्या शेवटाला जोरदार बॅटिंग करुन गेलेला पाऊस ऑगस्ट महिन्यात गायब झालेला दिसतोय. राज्यात अनेक ठिकाणी तुरळक पाऊस पडतोय. पण पावसाळा सुरु असताना जोरदार पावसाच्या सरी कधी पाहायला मिळणार? असा प्रश्न तुम्हालाही पडला असेल तर ही अपडेट तुमच्यासाठी आहे. हवामान खात्याने यासंदर्भात महत्वाची अपडेट दिली आहे.

हवामान खात्याने वर्तवलेल्या अंदाजानुसार पुढच्या आठवड्यात देखील पावसाची स्थिती अशीच राहण्याची शक्यता आहे. राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये तुरळक प्रमाणात पाऊस पाहायला मिळू शकतो. पण जोरदार पावसाची वाट पाहणाऱ्यांना 18 ऑगस्टपर्यंत वाट पाहायला लाहू शकते.

राज्यात 18 ते 24 ऑगस्ट दरम्यान पावसाची शक्यता हवामान खात्याने वर्तवली आहे. या आठवड्यात राज्यातील विदर्भ आणि मराठवाड्यातील विविध जिल्ह्यामध्ये पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. यानंतर अनेक जिल्ह्यांतही विश्रांती घेतलेला पाऊस पुन्हा कोसळायला सुरुवात करेल.

Monsoon update:

As predicted, classical monsoon break was set in on 6th Aug (red lines). Models suggest weak monsoon may continue for another 10 days or so. Subsequently, a revival is seen but with an uncertainty.

The El Nino is impacting the monsoon. @Indiametdept @moesgoi pic.twitter.com/53N7IRzM8T

— Madhavan Rajeevan (@rajeevan61) August 10, 2023