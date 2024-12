'मनमोहन सिंगांनी न बोलता, शांतपणे जे...', राज ठाकरेंकडून अत्यंत सुंदर शब्दात श्रद्धांजली; एकदा वाचाच

Raj Thackeray On Manmohan Singh Death: देशाने आपल्या सर्वात प्रतिभावान व्यक्तीमत्वांपैकी एक असलेले माजी पंतप्रधान डॉक्टर मनमोहन सिंग यांना गमावलं. वयाच्या 92 व्या वर्षी दिल्लीतील एम्स येथे मनमोहन सिंग यांनी अखेरचा श्वास घेतला. मनमोहन सिंग यांच्या निधनानंतर सर्वच स्तरातून खेद व्यक्त होत असतानाच आता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी अत्यंत ओघवत्या भाषेत माजी पंतप्रधानांना आदरांजली अर्पण केली आहे. आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाऊंटवरुन राज ठाकरेंनी मनमोहन सिंग यांच्या आठवणी जागवणारी आणि त्यांच्या कार्याचा गौरव करणारी पोस्ट केली आहे.

थोडक्यात भारताचा काळ...

"भारताचे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचं निधन झालं. 1991 ला जेव्हा मनमोहन सिंग देशाचे अर्थमंत्री झाले तेव्हा देशाची अर्थव्यवस्था अतिशय तोळामासाची होती. एका बाजूला बर्लिन भिंत कोसळली होती आणि शीतयुद्धाचा शेवट झाला होता, साम्यवादी चीनच्या आर्थिक ताकदीची चुणूक दिसायला लागली होती. अशावेळेस भारतीय उद्योगांच्या पायात आधीच्या काँग्रेसच्या सरकारांनी ज्या बेड्या घातल्या होत्या, त्या तोडून काढण्याचं काम डॉ. मनमोहन सिंग यांनी उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारून केलं. अर्थात नरसिंहरावांसारख्या पंतप्रधानाची साथ त्यांना लाभली हे देखील खरं," असं राज यांनी पोस्टच्या सुरुवातीला म्हटलं आहे. तसेच पुढे बोलताना, "जुलै 1991 साली संसदेत भाषण करताना मनमोहन सिंगांनी एक वाक्य वापरलं होतं, "no power on earth can stop an idea whose time has come". थोडक्यात भारताचा काळ सुरु होत आहे आणि आता त्याला कोणीच थांबवू शकत नाही. भारताच्या या काळाचा खरा शिल्पकार म्हणजे डॉ. मनमोहन सिंग," अस राज यांनी म्हटलं आहे.

त्यांच्यावर ज्या पद्धतीने टीका केली गेली...

"पुढे ते (मनमोहन सिंग) देशाचे पंतप्रधान झाले. आणि ते देखील सलग दहा वर्ष. अशा पदावर बसलेल्या व्यक्तीच्या हातून घेतलेले काही निर्णय हे चांगले, तर काही चुकणार हे स्वाभाविक आहे. पण दुर्दैवाने त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात त्यांच्यावर ज्या पद्धतीने टीका केली गेली, त्यांच्या हेतुंवर शंका घेतली गेली, त्यावरून पत्रकारांशी संवाद साधताना एक वाक्य म्हणाले होते, "I do not believe that I have been a weak Prime Minister. I honestly believe that history will be kinder to me than the contemporary media or for that matter the Opposition in Parliament," अशी आठवणही राज यांनी करुन दिली.

...त्याचे शिल्पकार हे डॉ. मनमोहन सिंगच

"डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यावर इतिहास कधीच क्रुद्ध होणार नाही, उलट त्यांचा गौरव करेल हे नक्की. भारतीयांमध्ये मग ते उद्योजक असोत, व्यावसायिक असोत, की नोकरदार वर्ग असो, अधिक उत्तम काहीतरी करावं, घडवावं यासाठी 'ये दिल मांगे मोअर..' ही जी वृत्ती भिनली आहे, त्याचे शिल्पकार हे डॉ. मनमोहन सिंगच! डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याबद्दल जगभरात एक उत्कृष्ट अर्थतज्ज्ञ म्हणून आदर होता, पुढारलेल्या देशांचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष, पंतप्रधान यांच्या कृतीतून आणि वक्तव्यातून तो दिसून यायचा," असं राज ठाकरेंनी पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.

अनेकांना बोलून पण...

पोस्टच्या शेवटी राज ठाकरेंनी, "जगभरातील अनेक विद्यापीठांमध्ये त्यांच्या ज्ञानाचा आणि कार्याचा गौरव झाला होता. इतकी बुद्धिमत्ता आणि कर्तृत्व असलेल्या मनमोहन सिंगांनी न बोलता, शांतपणे जे करून दाखवलं ते अनेकांना बोलून पण करून दाखवता आलेलं नाही," असंही राज यांनी म्हटलं आहे. "डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या स्मृतीस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे विनम्र अभिवादन," असं राज म्हणाले.