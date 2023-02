Vande Bharat Express : धक्कादायक! वंदे भारत एक्सप्रेसमध्ये धुळमिश्रीत कॉर्नफ्लेक्स; पाहून प्रवाशांची भूकच गेली

Vande Bharat Express : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत मोठ्या दिमाखदार सोहळ्यात मुंबईहून निघणाऱ्या Vande Bharat Express ला हिरवा झेंडा दाखवण्यात आला. आपण एका नव्या आणि तितक्याच रंजक प्रवासाला निघत असल्याची भावना यावेळी प्रवाशांच्या मनात होती. पण, त्यांचा हा उत्साह फार काळ टिकू शकला नाही. कारण, प्रवासादरम्यान मागवलेल्या खाद्यपदार्थांनी प्रवाशांची निराशा केली. (Vande Bharat Express passangers got low grade food dusty Cornflakes)

वंदे भारत एक्स्प्रेसमधील (Vande Bharat Express food ) निकृष्ट दर्जाच्या जेवणाची पुन्हा जोरदार चर्चा सुरु आहे. निमित्त ठरत आहे, ते म्हणजे व्हायरल होणारा एक फोटो. मुंबई-साईनगर शिर्डी वंदे भारतमध्ये धुळमिश्रित कॉर्न्सफ्लेक्स (Cornflakes) दिल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. वीरेश नारकर असं या प्रवाशाचं नाव असून, त्यानं ट्विट करत रेल्वे विभागाकडे याविषयीची तक्रार केली.

रेल्वेचं फ्लोरिंग कार्पेट असल्यामुळं इथं स्वच्छतेसाठी पारंपरिक पद्धतींऐवजी व्हॅक्यूम क्लिनरचा वापर करावा असं सांगताना या प्रवाशानं कुणालाही धुळीनं भरलेले कॉर्नफ्लेक्स खायला आवडणार नाही, असा तक्रारीचा सूर आळवला. रेल्वेला असणाऱ्या Executive Class ची जागा ही मध्येच असल्यामुळं तिथून ये- जा करणाऱ्या इतर प्रवाशांमुळं Privacy नावाची गोष्टच उरत नसल्याचा मुद्दाही त्यानं अधोरेखित केला.

