Badlapur School Case: 'बलात्काऱ्यांना दहशतवाद्यांप्रमाणे...'; आदित्य ठाकरेंची थेट राष्ट्रपतींकडे मागणी

Aaditya Thackeray On Badlapur School Sexual Assault Case: बदलापूरमध्ये तीन वर्षांच्या दोन चिमुकल्या मुलींवर शाळेत लैंगिक अत्याचार झाल्याप्रकरणी हजारो नागरिक आज बदलापूरमध्ये रस्त्यावर उतरल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. असं असतानाच आता उद्धव ठाकरे गटाचे नेते आणि आमदार आदित्य ठाकरे यांनी थेट राष्ट्रपती द्रौपदी मूर्मू यांच्याकडे एक महत्त्वाची मागणी केली आहे. आदित्य ठाकरेंनी देशभरात महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या घटनेबरोबरच बदलापूर प्रकरणावर आपली पहिली प्रतिक्रिया नोंदवली आहे.

"दररोज आम्ही महिलांसाठी "सेल्फ डिफेन्स क्लासेस" सुरू करण्याचा विचार करतो, खरं तर असं आम्ही यापूर्वी केले होते. मात्र मनातील एक खोल आवाज मला विचारतो पण का? आम्ही लवकरच क्लास सुरू करणार असलो तरी, दुर्दैवाने असे क्लास सुरु करणे काळाची गरज आहे, तरीही प्रश्न उरतोच की असं का? सुरक्षेची जबाबदारी महिलांवर का असावी? समाज आणि कायदा महिलांच्या सुरक्षिततेची खात्री का देऊ शकत नाही?" असे प्रश्न आदित्य ठाकरेंनी उपस्थित केले आहेत.

"आपल्याला देशभरातून रोज विनयभंग, बलात्काराच्या घटनांबद्दल ऐकायला मिळतं त्यामुळे आपला संताप होतो. जलद न्यायालयात खटला चालवावा, निष्पक्ष न्याय मिळावा आणि दोषींना कठोर शिक्षा व्हावी हीच आमची अपेक्षा आहे. मानवतेविरुद्धचा गुन्हा म्हणता येईल असा बलात्कारासारखा अपराध सहन करता येणार नाही," असंही आदित्य ठाकरेंनी आपली भूमिका मांडताना स्पष्ट केलं.

"आज बदलापूर प्रकरणाबद्दल ऐकून मन हेलावून गेलं. पुन्हा एकदा हेच सांगू इच्छितो की वयोगट वेगळा आहे हा काही फरकाचा मुद्दा असू शकत नाही. बलात्कार हा बलात्कार असतो. आम्हाला न्याय हवा आहे, आम्हाला कठोर शिक्षेची उदाहरणे हवी आहेत ज्यामुळे या बलात्काऱ्यांच्या मनात भीती निर्माण होईल," असं आदित्य ठाकरे म्हणाले.

"महाराष्ट्राबाबत मी पुन्हा एकदा राष्ट्रपती द्रौपदी मूर्मू यांना विनंती करतो की, महाराष्ट्र शक्ती विधेयकाला प्रदीर्घ प्रलंबित संमती द्यावी. यामुळे महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांसंदर्भातील कायद्याचे सक्षमीकरण होईल. मी हे आधीही बोललो होतो आणि पुन्हा सांगतो, बलात्काऱ्याला दहशतवाद्यासारखी वागणूक द्या!" असं आदित्य यांनी पोस्टच्या शेवटी म्हटलं आहे.

