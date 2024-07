'त्या' स्टंटबाज तरुणाचा नवा Video पहिल्यावर तुम्ही लोकलच्या दारातही उभे राहणार नाही

Central Railway Viral Video: मुंबईच्या लोकल ट्रेन हा मुंबई आणि उपनगरातील लोकांसाठी लाइफ लाईन आहेत असं म्हटलं जातं. देशातीलच नाही तर जगातील सर्वाधिक वर्दळीच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेपैकी एक असलेल्या मुंबई लोकलमध्ये काही टवाळखोर मात्र स्वत:च्या जीवाबरोबरच इतरांचा जीवही धोक्यात टाकत स्टंटबाजी करताना दिसतात. वेळोवेळी अशा स्टंटबाजीचे व्हिडीओ समोर येत असतात. जुलै महिन्याच्या सुरुवातीला मुंबई लोकलमधील असाच एक व्हिडीओ व्हायरल झाला होता. या व्हिडीओमध्ये तरुण धावत्या लोकल ट्रेनच्या दाराला लटकून प्लॅटफॉर्मवर स्टंटबाजी करत होता. मात्र त्याला ही स्टंटबाजी आयुष्यभरासाठीचा धडा शिकवून गेल्याचं आता समोर आलं आहे.

सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या या व्हिडीओमध्ये एक तरुण लोकल ट्रेनच्या दारात लटकून स्टंट करताना दिसतो. लोकल प्लॅटफॉर्मवरुन निघत असताना हा तरुण त्या धावत्या लोकलमधल्या एका डब्याच्या दाराला पकडून प्लॅटफॉर्मवर पाय ठेवत स्केटींग करत असल्याप्रमाणे स्टंट करताना दिसतोय. डब्यातले इतर प्रवासी त्याला असं करु नको हे धोकादायक आहे, असा इशारा देत असतानाही हा तरुण त्यांचं काही ऐकत नाही. प्लॅटफॉर्म संपण्याच्या काही क्षण आधी हा मुलगा पाय वर घेऊन पुन्हा डब्यात चढतो, असं या व्हिडीओत दिसत आहे. सांगत आहेत की असं करु नकोस तरीही तो कुणाचंही ऐकत नाही. शेवटी प्लॅटफॉर्म संपायला येतो तेव्हा घाईने तो डब्यात चढतो आहे.

#Mumbai

Attn : @RailMinIndia @drmmumbaicr @grpmumbai @RPFCR @Central_Railway @cpgrpmumbai

Such Idiots performing Stunts on speeding #MumbaiLocal trains are a Nuisance just like the Dancers inside the trains.

Should be behind Bars.

Loc: Sewri Station.#Stuntmen pic.twitter.com/ZWcC71J44z

— मुंबई Matters™ (@mumbaimatterz) July 14, 2024