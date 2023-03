Indian Navy Helicopter Crashed in Mumbai : भारतीय नौदलाचे अत्याधुनिक हलके हेलिकॉप्टरला बुधवारी मुंबई किनार्‍यावर नियमित उड्डाण करत असताना अपघात झाला. (Helicopter crashed Near Mumbai Coast) नौदलाचे हेलिकॉप्टर मुंबईत कोसळल्याने मोठे नुकसान झाले आहे. या अपघातातून नौदलाच्या तीन जणांना सुखरुप बाहेर काढण्यात यश आले आहे. हेलिकॉप्टरल कशामुळे अपघात झाले हे समजू शकलेले नाही. दरम्यान, हेलिकॉप्टर अपघाताच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. (Indian Navy Helicopter crashed Near Mumbai Coast; All Crew Members Safely Rescued)

भारतीय नौदलाचे एएलएच मुंबईपासून नियमित उड्डाण करत असताना किनाऱ्याजवळ अपघात झाला. समुद्र किनाऱ्यावर हेलिकॉप्टरला अपघात झाल्यानंतर तात्काळ शोध आणि बचावकार्य हाती घेण्यात आले. नौदलाच्या पेट्रोलिंग क्राफ्टने त्वरित शोध आणि बचाव सुरु केला. नौदलाच्या गस्ती क्राफ्टद्वारे तीन जणांच्या क्रूला सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात यश आले. या घटनेच्या आणि अपघाताचे कारण शोधण्यासाठी भारतीय नौदलाने घटनेच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत, अशी माहिती देण्यात आली आहे.

Indian Navy ALH, on a routine sortie off Mumbai, met with an accident close to the coast. Immediate search and rescue ensured the safe recovery of a crew of three by Naval patrol craft. An inquiry to investigate the incident has been ordered: Indian Navy pic.twitter.com/MhgFgDka14

— ANI (@ANI) March 8, 2023