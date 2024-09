Mumbai Traffic Advisory: मुंबईतील 'या' रस्त्यांवर आज No Entry; कोणते मार्ग वळवले? पाहा वाहतूक मार्गातील महत्त्वाचे बदल

Mumbai Traffic Advisory: 7 सप्टेंबरपासून सुरू झालेला गणेशोत्सव (Ganeshotsav 2024) आता अंतिम टप्प्यामध्ये आला असून, अखेर गणपती बाप्पाला निरोप देण्याचा दिवस उजाडला आहे. गणरायाला निरोप देण्यासाठी सध्या संपूर्ण शहर सज्ज झालं असून, इथं मंडळातील कार्यकर्त्यांचा जितका उत्साह आहे तितकाच किंबहुना त्याहूनही जास्त उत्साह शहरातील नागरिकांमध्ये पाहायला मिळत आहे. (Mumbai Ganesh Visarjan 2024)

एकिकडे विसर्जन मिरवणुका सुरू असतानाच दुसरीकडे मुंबई शहरात सुरू असणारी वाहतूक विनाव्यत्यय सुरू राहावी यासाठी वाहतूक पोलिसांनी महत्त्वाचे निर्णय घेत काही मार्गांवर वाहतूक बंद ठेवली असून, पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून देत वाहतूक वळवण्यातही आली आहे. शिवाय नागरिकांना लोकल ट्रेन, बस अशा वाहतुकीच्या सार्वजनिक सुविधांचा वापर करत खासगी वाहनाचा वापर टाळण्याचंही आवाहन करण्यात आलं आहे.

In view of Anant Chaturdashi & Ganpati Visarjan following traffic arrangements will be in place in Central Mumbai.

Citizens are requested to plan their commute accordingly.#MTPTrafficUpdateshttps://t.co/uy6DXRgouW

— Mumbai Traffic Police (@MTPHereToHelp) September 16, 2024