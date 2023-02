Mumbai Local News : लोकलला अपघात, रेल्वे वाहतूक विस्कळीत

Mumbai Local News : मध्य रेल्वेच्या हार्बर मार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाल्याने प्रवाशांचा मोठा खोळंबा झाला. मध्य रेल्वेच्या हार्बरमार्गावरील नेरुळ - उरण रेल्वे मार्गावर खारकोपर रेल्वे स्थानकाजवळ लोकलला अपघात झाल्याने रेल्वे वाहतूक विस्कळीत झाली. लोकलचे तीन डबे रुळावरुन घसरले. त्यामुळे कार्यालयात जाणाऱ्या प्रवाशांचा खोळंबा झाला. (3 coaches of Belapur to Kharkopar local train derailed while entering in Kharkopar station)

बेलापूर ते खारकोपर लोकलचे तीन डबे सकाळी 8.46 वाजता खारकोपर स्थानकात रुळावरुन घसरले. दरम्यान, यात कोणत्याही प्रवाशांना इजा झालेली नाही. लोकल रुळावर आणण्यासाठी मदत गाड्या घटनास्थळाकडे रवाना झाल्या आहेत, अशी माहिती रेल्वे प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. त्याचवेळी बेलापूर - खारकोपर - नेरुळ मार्गावरील गाड्या बंद आहेत. त्यामुळे प्रवाशांचा मोठा खोळंबा झाला आहे.

लोकलचे तीन डब्बे रुळावरुन घसरल्यानंतर प्रवाशांमध्ये एकच भीती पसरली होती. या अपघातानंतर रेल्वे आणि अग्निशमन दल घटनास्थळी दाखल झाले. रुळावरुन घसरलेले तीन डबे पुन्हा एकदा रुळावर आणण्याचे काम करण्यात आले आहे.

3 coaches of Belapur to Kharkopar local train derailed while entering in Kharkopar station. Time 8.46am.

There's no injury to any passengers

Relief trains have left for the site for restoration.

Repercussions: Trains on Belapur - Kharkopar - Nerul line are not running.

— Shivaji M Sutar (@ShivajiIRTS) February 28, 2023