10 वर्षांपूर्वी मुलीला घेऊन फरार झाला होता निर्दयी बाप; ठाण्यात सापडल्यानंतर समोर आलं धक्कादायक सत्य!

Crime News : बेपत्ता झालेल्या लोकांचा शोध घेताना काही काळानंतर ती व्यक्ती भेटली नाही तर त्यांचा शोध सहसा थांबवला जातो. पोलीस अनेकदा अशा प्रकरणाच्या फायली कायमच्या बंद करुन टाकतात. मात्र ओडिशा पोलिसांनी (Odisha Police) केलेल्या एका कारवाईमुळे सध्या त्यांची जोरदार चर्चा सुरु आहे. दहा वर्षांपूर्वी मुलीला घेऊन ओडिशातून फरार झालेल्या एका व्यक्तीला ओडिशा पोलिसांना मुंबई शेजारी असलेल्या ठाण्यातून (Thane Crime) अटक केली आहे. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असली तरी मात्र सत्य समोर आल्यानंतर सर्वांनाच धक्का बसला आहे.

ओडिशाच्या केंदुझार येथील रहिवासी असलेल्या प्रशांत नावाच्या व्यक्तीला पोलिसांनी तब्बल 10 वर्षांनी अटक केली आहे. 29 जून 2023 रोजी ओडिशा पोलिसांनी आरोपी प्रशांतला ठाण्यातून ताब्यात घेतले होते. 2013 मध्ये प्रशांत त्याच्या पत्नीला मारहाण करून 3 वर्षाच्या मुलीला सोबत घेऊन पळून गेला होता. तेव्हापासून पोलीस प्रशांत आणि त्याच्या मुलीचा शोध घेत होते. मात्र प्रशांतला पकडल्यानंतर धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

पोलिसांनी प्रशांतसोबत असलेली मुलगी कशी आहे याचीच चिंता होती. मात्र, सत्य परिस्थिती कळताच त्यांना धक्का बसला. ओडिशा पोलिसांचे एका निष्पाप मुलीचा जीव वाचवण्यासाठी इतकी वर्षे सुरू असलेले सर्व प्रयत्न निष्फळ ठरले आहेत. ओडिशा गुन्हे शाखेचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक अरुण बोथरा यांनी याप्रकरणाबाबत ट्विटद्वारे माहिती दिली आहे. "जेव्हा क्राइम ब्राँचच्या पोलिस उपअधीक्षक कल्पना साहू यांनी फोन केला आणि सांगितले की त्यांनी प्रशांतला अटक केली आहे, तेव्हा माझा पहिला प्रश्न होता की तुम्हाला त्यांची मुलगी सापडली का? पण कल्पना यांनी सांगितले की, प्रशांतने खूप आधीच मुलीची हत्या करून तिचा मृतदेह नदीत फेकून दिले होता. आम्ही दोघेही थोडा वेळ शांत बसलो. 10 वर्षे पाठलाग करून एखाद्याला अटक केल्याचा आनंद त्या शांततेत ओसरून गेला होता," असे ट्वीट अतिरिक्त पोलीस महासंचालक अरुण बोथरा यांनी केले आहे.

When DSP Kalpana Sahu called to inform that they had arrested Prashant, my first question was, ‘did you get his daughter?’

‘No, Sir, he killed her long ago. Threw her in a river,’ she said.

We both went silent for a while. The happiness of arresting someone after a decade long… pic.twitter.com/8sriQBUCAK

