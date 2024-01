'उबर सुरक्षित नाही'; मुंबईत प्रवास करतानाचा शेअर केला व्हिडीओ, पोलिसांची प्रतिक्रिया

मुंबईत उबेरने प्रवास करताना ड्रायव्हर गाडी चालवताना मोबईल पाहत असल्याचा प्रकार व्यंकटेश यांच्यासोबत घडला. हा संपूर्ण प्रकार त्यांनी मोबाईलमध्ये रेकॉर्ड करुन व्हिडिओ ऑनलाईन शेअर केला. अशापद्धतीने वाहन चालवल्याबद्दल त्याने नाराजी व्यक्त केली. पोस्टमध्ये, त्याने राइड-हेलिंग कंपनीला कॉल केला आणि रस्त्यांवर नेव्हिगेट करताना त्याच्या फोनवर व्हिडिओ पाहण्यात मग्न असलेल्या ड्रायव्हरमुळे हा प्रवास पूर्णपणे असुरक्षित वाटत असल्याचे उघड केले.

व्हर्च्युअल चीफ इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी ऑफिसर (vCISO) चे सह-संस्थापक @snakeyesV1 द्वारे मायक्रो-ब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्म ‘X’ वर आता मोठ्या प्रमाणावर प्रसारित झालेल्या पोस्टमध्ये ड्रायव्हर गाडी चालवताना मांडीवर मोबाईल ठेवून स्क्रोल करताना दिसला. व्यंकट यांच्या विधानात निराशा स्पष्टपणे दिसून आली, कारण त्यांनी लिहिले, “मला आजकाल @Uber_India मध्ये प्रवास करणे सुरक्षित वाटत नाही कारण आजकाल चालक धोकादायकपणे वाहन चालवत आहेत. हा चालक मोबाईलला मांडीवर फोन ठेवून व्हिडिओ पाहत आहे. @MTPHereToHelp हे मुंबईत घडले. हे थांबवण्यासाठी तुम्ही काय कराल? @Uber_Mumbai”

I am not feeling safe to travel in @Uber_India these days as these days the drivers are driving dangerously.

This driver is watching videos on his mobile by putting his phone on his lap. @MTPHereToHelp this happened in Mumbai. What will you do to stop this? @Uber_Mumbai pic.twitter.com/AY7sgCsRe3 TRENDING NOW news — Venkat (@snakeyesV1) January 5, 2024

या पोस्टने मुंबई पोलिसांचे लक्ष वेधून घेतले, "आम्ही तुम्हाला पुढील कारवाईसाठी मदत करु यासाठी तुम्ही नेमके लोकेशन पाठवा विनंती करतो."

श्री व्यंकट म्हणाले, “सर, मानखुर्दहून नवी मुंबईच्या दिशेने वाशी पुलाच्या आधी आहे. माझ्याकडे वाहन क्रमांक नाही. @Uber_India यांनी मला ते पाठवाव हे विनंती.”

Sir, it is before the Vashi bridge towards Navi Mumbai from Mankhurd.

I don't have the vehicle number. Asked @Uber_India to provide me with the same. — Venkat (@snakeyesV1) January 6, 2024

अशा ड्रायव्हरच्या निष्काळजीपणाच्या वारंवार घडणाऱ्या घटनांकडे पुन्हा पुन्हा लक्ष वेधून घेतले जात आहे. या पोस्टनंतर अनेकांनी यावर कमेंट करत आपला अनुभव शेअर केला आहे. एका युझरने आपल्या 6 महिन्यांच्या बाळाला घेऊन प्रवास करणाऱ्या महिलेचा अनुभव शेअर केला.

दरम्यान, Uber ने व्हायरल पोस्टला उत्तर देत लिहिले, “हाय व्यंकट, ‘सेफ्टी टूलकिट’ पर्याय कॅन्सल पर्यायाच्या बाजूला आहे. एकदा तुम्ही ‘सेफ्टी टूलकिट’ पर्यायावर टॅप केल्यानंतर, पुढील Uber सुरक्षा लाइन पर्याय निवडा. शेवटी, आमच्या सुरक्षा टीमपर्यंत त्वरित पोहोचण्यासाठी ‘कॉल करण्यासाठी स्वाइप करा’ अशापद्धतीने उबरने मार्गदर्शन केले आहे. ”

Hi Venkat, the 'Safety toolkit' option is located, right beside the cancel option. Once you tap the 'Safety toolkit' option, choose the Uber Safety line option next. Finally, slide through the 'Swipe to call' column to reach out to our dedicated safety team, promptly. — Uber India Support (@UberINSupport) January 5, 2024

उबरने प्रवास करणे किती सुरक्षित आहे, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे प्रवास करताना काळजी घ्यावी ही विनंती.