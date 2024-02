'फक्त हिंमत सोडू नका', सरफराज खानच्या वडिलांचा संघर्ष पाहून आनंद महिंद्रांकडून मोठी ऑफर

Anand Mahindra on Sarfaraz Khan: भारत आणि इंग्लंडमधील तिसरा कसोटी सामना (India vs England Test) सुरु झाल्यानंतर सरफराज खानने (Sarfaraz Khan) सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. या सामन्यातून सरफराज खानने भारतीय संघात पदार्पण केलं आहे. रणजी ट्रॉफीत जबरदस्त खेळी करत असतानाही फिटनेसमुळे सरफराज खानला भारतीय संघात स्थान मिळत नव्हतं. पण अखेर त्याची प्रतिक्षा संपली असून मिळालेल्या संधीचं सोनं केलं आहे. दरम्यान यानिमित्ताने त्याचे वडील नौशाद खान यांच्याही संघर्षाचीही चर्चा आहे. महिंद्रा अँड महिंद्राचे सर्वेसर्वा आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) यांनीही याची दखल घेत नौशाद खान यांना मोठी ऑफर दिली आहे.

आनंद महिंद्रा यांनी एक्सवर पोस्ट शेअर केली असून नौशाद खान यांचं कौतुक केलं आहे. मेहनत, हिंमत आणि संयम यापेक्षा जास्त चांगले अजून कोणते गुण एका पित्यात हवेत, ज्यामुळे मुलाला प्रेरणा मिळेल अशा शब्दांत त्यांनी स्तुतीसुमनं उधळली आहेत. तसंच आपण तुम्हाला थार कार देऊ इच्छित असल्याची ऑफर दिली आहे.

आनंद महिंद्रा यांनी बीसीसीआयचा व्हिडीओ शेअर केला आहे. ज्यामध्ये सरफराज खानला कॅप दिल्यानंतर भावूक झालेले क्षण दाखवण्यात आले आहेत. आनंद महिंद्रा यांनी पोस्टमध्ये लिहिलं आहे की, 'फक्त हिंमत सोडू नका. एका पित्यात मेहनत, हिंमत आणि संयम हे गुण असताना मुलाला प्रेरणा मिळण्यासाठी अजून काय हवं. एक प्रेरणादायी पित्या ठरल्याबद्दल नौशाद यांनी जर थार कार गिफ्ट म्हणून स्विकारली तर तो माझा सन्मान असेल'.

“Himmat nahin chodna, bas!”

Hard work. Courage. Patience.

What better qualities than those for a father to inspire in a child?

For being an inspirational parent, it would be my privilege & honour if Naushad Khan would accept the gift of a Thar. pic.twitter.com/fnWkoJD6Dp

— anand mahindra (@anandmahindra) February 16, 2024