KL Rahul Video: केएल राहुलच्या 'त्या' व्हिडिओवर अखेर आथियाने दिली कबुली; नवऱ्याचा बचाव करत म्हणाली...

Athiya Shetty On KL Rahul Video: टीम इंडियाचा सलामीवीर फलंदाज आणि लखनऊ सुपर जायन्ट्सचा कर्णधार केएल राहुल (KL Rahul) दुखापतीमुळे इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2023) मधून बाहेर पडला होता. दुखापत गंभीर असल्याने त्याच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली होती. केएल राहुल सध्या लंडनमध्ये आहे. अशातच एका खास कारणामुळे चर्चेत आलाय. सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ तुफान व्हायरल (Viral Video) होत होता. या व्हिडिओमध्ये दिसणारा व्यक्ती केएल राहुल असल्याचं दावा करण्यात आला होता. त्यामुळे त्याच्यावर मोठ्या प्रमाणात टीका देखील करण्यात आली होती.

व्हायरल झालेला व्हिडिओ लंडनमधील एका स्ट्रिप क्लबचा (strip club) आहे, जिथं तो एन्जॉय करताना दिसत आहे. यानंतर सोशल मीडियावर ट्रोल करणाऱ्यांना केएल राहुलला टार्गेट करण्याची संधी मिळाली. या प्रकरणावर केएल राहुलने गप्प राहणं पसंत केलं. मात्र, राहुलची पत्नी आथिया शेट्टी (Athiya Shetty) हिचा पारा मात्र चांगलाच चढला. सोशल मीडियावर पोस्ट करत आथियाने (Athiya Shetty Post) आपला राग व्यक्त केला आहे.

#KLRahul was spotted in a strip club in the UK during his recovery.

Only Indian employee who is pampered at work and at home. pic.twitter.com/2OwvQrq9O6

— ItsAlphaMale (@ItsAlphaMale) May 27, 2023