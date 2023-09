AUS vs IND : यहा के हम सिकंदर.... टीम इंडियाचा 99 धावांनी विजय दणदणीत विजय; 2-0 ने मालिका खिशात!

India vs Australia, 2nd ODI :ऑस्ट्रेलिया आणि भारत यांच्यातील दुसरा वनडे सामना इंदोरच्या होळकर स्टेडियमवर खेळला गेला. या सामन्यात टीम इंडियाने 99 धावांनी दणदणीत विजय मिळवला आहे. भारताने ऑस्ट्रेलियासमोर 400 धावांचं आव्हान दिलं होतं. मात्र, पावसामुळे त्यांना 33 ओव्हरमध्ये फक्त 313 धावांचं टार्गेट मिळालं. त्याला पार करताना देखील कांगारूंची दैना उडाली. आश्विन आणि जड्डूच्या फिरकीसमोर ऑस्ट्रेलिया नांग्या टाकल्या आणि भारताला मोठा विजय मिळवता आला आहे. त्याचबरोबर टीम इंडियाने 2-0 ने मालिका देखील खिशात घातली आहे. (India beat australia by 99 runs in 2nd ODI)

पावसामुळे खेळ फिरणार की काय? अशी चिंता होती. ऑस्ट्रेलियाला 313 धावा करायच्या होत्या. पावसाआधी प्रसिद्ध कृष्णाने देखील सुरूवातीला दोन दणके देत कांगारूंना बॅकफूटवर आणलं.पावसानंतर वॉर्नर अँड कंपनी सामना अटीतटीला नेतील, असा अंदाज वर्तविण्यात येत होता. मात्र, आश्विनने गेम फिरवला. फक्त 7 बॉलमध्ये 3 महत्त्वाच्या विकेट घेत आश्विनने खऱ्या अर्थाने दम दाखवून दिला. त्यानंतर जड्डूने आपलं बोट वाकडं करत तीन फलंदाज गारद केले.

That's that from the 2nd ODI.

Jadeja cleans up Sean Abbott as Australia are all out for 217 runs in in 28.2 overs.#TeamIndia take an unassailable lead of 2-0.#INDvAUS pic.twitter.com/LawVWu2JI8

— BCCI (@BCCI) September 24, 2023