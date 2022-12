Pele Death : ब्राझीलचे दिग्गज फुटबॉलर पेले यांचं वयाच्या ८२ व्या वर्षी निधन, कर्करोगाशी झुंज अपयशी..

Footballer Pele Dies​ at 82 : जगातील महान फुटबॉलपटू पेले यांचं निधन झालं असून वयाच्या 82 व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. गेल्या अनेक दिवसांपासून पेले यांची प्रकृती नाजूक होती. कॅन्सर आजारामुळे त्यांची किडनी आणि हृदय काम करत नव्हतं. दिवसेंदिवस त्यांची प्रकृती खालावली होती. सप्टेंबर 2021 मध्ये पेले यांच्या कोलनमधून एक ट्यूमर काढण्यात आला होता. (breaking Pele death news Brazilian legend football pele dies at 82 latets marathi sport news)

Pele, the magical Brazilian soccer star who rose from barefoot poverty to become one of the greatest & best-known athletes in modern history, died at the age of 82, his daughter said on Instagram, reports Reuters citing his daughter's Instagram post. pic.twitter.com/LQsfRgjPac

— ANI (@ANI) December 29, 2022