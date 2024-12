चाहत्यांच्या प्रतीक्षेची परिसीमा! 9 जानेवारीला OTT वर 'पुष्पा 2' प्रदर्शित होणार की नाही?

Pushpa 2 OTT Released : 'पुष्पा 2: द रूल' या चित्रपटाची क्रेझ काही झाल्या कमी व्हायचं नाव नाही. दरम्यान, चित्रपटाच्या OTT रिलीजवरून गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चा सुरु आहे. अल्लू अर्जुनचा हा चित्रपट यंदाच्या वर्षातील सगळ्यात जास्त कमाई करणारा चित्रपट ठरतोय. या चित्रपटानं एकामागे एक रेकॉर्ड मोडले आहेत. गेल्या अनेक दिवसांपासून हा चित्रपट कधी ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर पाहता येणार यावरून चर्चा सुरु होती. हा चित्रपट 9 जानेवार रोजी प्रदर्शित होणार आहे. चित्रपट निर्मात्यांनी हे स्पष्ट केलं आहे की लवकर हा चित्रपट ओटीटीवर येणं हे शक्य नाही.

दरम्यान, निर्मात्यांनी चाहत्यांना ओटीटी रिलीजवरून अपडेट दिली असली तरी देखील चाहत्यांना आणखी काही दिवस प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. 5 डिसेंबर रोजी हा चित्रपट थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाला होता. या चित्रपटानं प्रदर्शनाच्या 15 दिवसातच बॉक्स ऑफिसवर बक्कळ कमाई केली आहे. तर या चित्रपटानं ब्लॉकबस्टर ठरलेल्या चित्रपटांच्या यादीत स्वत: चं स्थान निर्माण केलं आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून अफवा सुरु होत्या की हा चित्रपट 9 जानेवारी रोजी ओटीटीवर प्रदर्शित होणार आहे. मात्र, हा चित्रपट फेब्रुवारी महिन्यात ओटीटीवर प्रदर्शित होणार असल्याची चर्चा आता रंगली आहे.

There are rumours floating around about the OTT release of #Pushpa2TheRule

Enjoy the Biggest Film #Pushpa2 only on the Big Screens in this Biggest Holiday Season

It won't be on any OTT before 56 days!

It's #WildFirePushpa only in Theatres Worldwide

— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) December 20, 2024