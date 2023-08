वर्ल्ड कप तोंडावर असताना BCCI चं पितळ उघडं, देशातील 'या' मोठ्या स्टेडियमला आग!

Fire breaks out at kolkata Eden Gardens: आयसीसी एकदिवसीय विश्वचषक (World cup 2023) सुरू होण्यास अवघे दोन महिने शिल्लक आहेत. बीसीसीआय (BCCI) ही स्पर्धा यशस्वीपणे पार पाडण्याच्या तयारीत असताना आता धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. वर्ल्ड कपआधी एक मोठं विघ्न समोर आलं आहे. आयसीसीने (ICC) जाहीर केलेल्या मैदानांमधील एका स्टेडियममध्ये असलेल्या ईडन गार्डन स्टेडियमला आग लागल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. त्यामुळे आता बीसीसीआय वर्ल्ड कप खेळवणार तरी कसा? असा सवाल विचारला जात आहे. त्याचबरोबर वर्ल्ड कप नियोजनाबाबत बीसीसीआयचं पितळ उघडं पडल्याचं समोर आलं आहे.

Fire at Eden Gardens dressing room on Wednesday night when the renovation work was going on before #Cricket World Cup 2023. #WorldCup2023

Stadium Staff informed the fire dept, 2 fire tenders were rushed to douze the fire . Now #FIRE is under control.#Kolkata #EdenGarden pic.twitter.com/AcTOFCTNKv

— Bharat Verma (@Imbharatverma) August 10, 2023