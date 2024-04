T20 World Cup: सॅमसन, राहुलला स्थान नाही; इरफान पठाणने निवडला टी-20 वर्ल्डकप संघ, कोण आहेत ते 15 खेळाडू?

T20 World Cup: आयपीएल (IPL) स्पर्धा संपताच टी-20 वर्ल्डकपला सुरुवात होणार आहे. जून महिन्यात वर्ल्डकप सुरु होणार असल्याने निवड समितीकडे संघ निवडण्यासाठी आता फार कमी वेळ आहे. संघ निवडण्यासाठी निवड समितीला आयपीएलची मदत होणार आहे. आयपीएलमधील कामगिरीच्या जोरावर काही खेळाडू टी-20 वर्ल्डकपमध्ये स्थान मिळवू शकतात. दुसरीकडे विराट कोहली (Virat Kohli), हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) यांना संघात स्थान द्यावं का यासंदर्भात चर्चा सुरु आहे. हार्दिक पांड्या आयपीएलमध्ये अपेक्षित कामगिरी करु शकला नसल्याने त्याला बाहेरच ठेवलं जाऊ शकतं. पण यादरम्यान अनेक माजी खेळाडू आपलं मत मांडत असून संघ कसा असावा हे सांगत आहेत.

भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी गोलंदाज इरफान पठाणनेही भारतीय टी-20 संघ कसा असावा याबाबत मत मांडलं आहे. त्याने आपला 15 सदस्यीय संघ निवडला असून सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. विशेष म्हणजे त्याने या संघात के एल राहुल (KL Rahul), श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer), संजू सॅमसन (Sanju Samson) यांना स्थान दिलेलं नाही.

इरफान पठाणने आघाडीच्या फलंदाजांसाठी रोहित शर्मा, यशस्वी जयस्वाल आणि विराट कोहली यांची निवड केली आहे. या तिघांपैकी दोघांना ओपनिंगसाठी पाठवलं जाऊ शकतं. तसंच राखीव खेळाडूंसाठी शुभमन गिलदेखील पर्याय आहे. इरफानने दोन ओपनिंग स्पॉट्ससाठी चार खेळाडू निवडले असून कोहली आणि गिल तिसऱ्या क्रमांकावर खेळण्यास सक्षम आहेत.

