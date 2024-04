VIDEO : मैदानात अंपायरशी भिडला गौतम गंभीर, यामागचं कारण विराट तर नाही ना? सत्य जाणून घ्या

विराट कोहली आणि गौतम गंभीरची टीम जेव्हाही आयपीएलमध्ये भाग घेते तेव्हा काहीतरी वादग्रस्त घडतात. ईडन गार्डन्सवर कोलकाता नाईट रायडर्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर आमनेसामने आले. या सामन्यातील वादग्रस्त निर्णयामुळे विराट कोहलीला पॅव्हेलियनमध्ये परतावे लागले. यानंतर विराट अंपायरवर चांगलाच रागावलेला दिसत होता. त्याने बराच वेळ पंचांशी वाद घातला. सामना संपण्यापूर्वी गौतम गंभीरचा देखील अंपायरशी भिडला.

Still not knowing the reason why Gautam Gambhir was angry on umpire?

Can any one tell? pic.twitter.com/HEfG5yVA4S

TRENDING NOW news

— Ctrl C Ctrl Memes (@Ctrlmemes_) April 21, 2024