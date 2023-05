धोनी खोटं बोलला? पुरावा सादर करत Kevin Pietersen चं सडेतोड प्रत्युत्तर, म्हणाला... पाहा Video

Kevin Pietersen Trolled Dhoni Viral VIdeo: 2017 सालची गोष्ट... मुंबई इंडियन्स आणि रायझिंग पुणे सुपर जायन्ट्स (MI vs RPSG) यांच्यात सामना खेळवला जात होता. इंग्लंडचा स्टार खेळाडू केविन पीटरसन त्यावेळी आयपीएलचं सामालोचन करत होता. सामन्यादरम्यान पुणे संघाचा भाग असलेल्या मनोज तिवारीशी (Manoj Tiwari) बोलणं सुरू होतं. केविन पीटरसनने (Kevin Pietersen) त्यावेळी धोनीला डिवचण्याचा प्रयत्न केला. तिवारीला एमएस धोनीला सांगण्यास सांगितलं की, तो त्याच्यापेक्षा चांगला गोल्फर आहे. त्यावर धोनी खदकन हसला आणि प्रत्युत्तर दिलं. He is still My first Test wicket म्हणजे 'तरीही तो माझा पहिला टेस्ट विकेट होता', असं धोनी (MS Dhoni) म्हणाला होता. धोनीचं हे उत्तर तुफान व्हायरल झालं. त्याच्या उत्तराचे रिल्स तयार झाले. त्यावर आता केपीने (KP) जोरदार प्रत्युत्तर दिलंय.

केविन पिटरसनने एक व्हिडिओ शेअर (Viral Video) केला आहे. ज्यामध्ये भारत आणि इंग्लंड (IND vs ENG) यांच्यातील सामना पहायला मिळतोय. या व्हिडिओमध्ये दुर्लभ असा क्षण दिसत आहे. त्याला कारण महेंद्रसिंह धोनी, माहीला बॉलिंग (MS Dhoni bowling Video) करताना खूप कमी लोकांनी पाहिलं आहे. हाफ पिच बॉलिंगची धाव घेत, स्लो मिडल स्पिडवर गोलंदाजी करणाऱ्या धोनीने एक मोठा दावा केला होता. त्याला पिटरसनने व्हिडिओ शेअर करत प्रत्युत्तर दिलंय.

The evidence is CLEAR! I was NOT Dhoni’s first Test wicket.

Nice ball though, MS!

Thanks for sending this through, @SkyCricket pic.twitter.com/XFxJOZG4me

— Kevin Pietersen (@KP24) May 16, 2023