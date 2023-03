IND vs AUS : ऑस्ट्रेलियाच्या संघासाठी वाईट बातमी; आईच्या निधनामुळे पॅट कमिन्सवर कोसळला दुःखाचा डोंगर

IND vs AUS : भारत ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफीचा (BGT 2023) शेवटचा सामना खेळत आहे. भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात अहमदाबाद (ahmedabad) येथे सुरू असलेल्या चौथ्या कसोटी सामन्यादरम्यान पाहुण्या संघासाठी वाईट बातमी समोर आली आहे. ऑस्ट्रेलिया (team australia) संघाचा कर्णधार पॅट कमिन्स याच्या (Pat Cummins) आईचे निधन झाले आहे. पॅट कमिन्सच्या आई मारिया या काही काळापासून कर्करोगाशी झुंज देत होत्या. प्रकृती बिघडल्यानंतर पॅट कमिन्स दिल्लीतील कसोटी सामन्यानंतर ऑस्ट्रेलियाला परतला होता. मात्र मारिया यांचे सिडनीमध्ये निधन झाल्याने कमिन्सवर दुखःचा डोंगर कोसळला आहे.

क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाने ट्विट करत ही माहिती दिली आहे. "मारिया कमिन्स यांच्या निधन झाल्याने आम्हाला प्रचंड दुःख झाले आहे. ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटच्या वतीने, आम्ही पॅट आणि कमिन्स कुटुंबियांप्रती मनापासून शोक व्यक्त करतो. ऑस्ट्रेलियाचा संघ आज श्रद्धांजली म्हणून हातावर काळ्या पट्ट्या बांधून मैदानावर उतरणार आहे," असे क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाने आपल्या ट्विटमध्ये म्हटलं आहे.

We are deeply saddened at the passing of Maria Cummins overnight. On behalf of Australian Cricket, we extend our heartfelt condolences to Pat, the Cummins family and their friends. The Australian Men's team will today wear black armbands as a mark of respect.

