IND vs JAP: चक दे इंडिया! सेमीफायनलमध्ये जपानला 5-0 ने लोळवत भारताची फायनलमध्ये एन्ट्री

Japan vs India Hockey: आशियाई चॅम्पियन्स ट्रॉफी हॉकीच्या (Asian champions trophy hockey) उपांत्य फेरीत भारतीय संघाने जपानचा 5-0 असा पराभव केला. चेन्नईच्या महापौर राधाकृष्णन स्टेडियमवर दोन्ही संघ (IND vs JAP) आमनेसामने आले होते. या विजयासह भारताने अंतिम फेरीतील आपलं स्थान पक्कं केलंय. आता 12 ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या विजेतेपदाच्या लढतीत भारतीय संघ मलेशियाशी (Asian champions trophy hockey Final) खेळणार आहे. मलेशियाने पहिल्या उपांत्य फेरीत गतविजेत्या दक्षिण कोरियाचा 6-2 असा पराभव केला. तर भारताने जपानचा 5-0 असा पराभव केलाय. त्यामुळे आता फायनलमध्ये कोण वरचढ ठरणार हे पहावं लागेल.

भारताकडून सामन्यातील पहिला गोल आकाशदीपने केला. 19व्या मिनिटाला हार्दिकच्या पासवर त्याने शानदारपणे चेंडू गोलपोस्टमध्ये टाकला. कर्णधार हरमनप्रीत सिंगने पेनल्टी कॉर्नरवर गोल करत 2-0 ने आघाडी घेतली होती. त्यानंतर दुसऱ्या क्वार्टरअखेर भारताने 3-0 अशी आघाडी घेतली होती. आता सामना भारताच्या बाजूला झुकला गेला. टीम इंडियासाठी मनदीप सिंगने तिसरा गोल केला.

भारतासाठी सुमितने चौथा गोल केला. सामन्यातील चौथा गोल तिसऱ्या क्वार्टरमध्ये झाल्याने टीम इंडिया विजयाच्या उंभरठ्यावर पोहोचली होती. तिसऱ्या क्वार्टरनंतर भारतीय संघ सामन्यात 4-0 ने आघाडीवर होता. चौथ्या क्वार्टरमध्ये जपान कमबॅक करेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, टीम इंडियाने गेम चेंज केला. पाचव्या क्वार्टरमध्ये आक्रमक सुरू केलं. त्यामुळे जपानला एकही संधी मिळाली नाही. त्यानंतर 51 व्या मिनिटाला भारताने पाचवा गोल करत सामना खिश्यात घातलाय.

Another thumping clean sheet victory from our #MenInBlue at the #AsianChampionsTrophy to enter the final for the record 5th time

The goal s not far, boys!!

All the best for tomorrow, #INDvsMAS #HACT2023 pic.twitter.com/oc8VKMfD6Y

— Anurag Thakur (@ianuragthakur) August 11, 2023