IND vs PAK: तब्बल 60 वर्षांनी टीम इंडिया पाकिस्तान दौऱ्यावर, केंद्र सरकारचा हिरवा कंदील

India tour of pakistan News In Marathi : मुंबईवर दहशतवादी हल्ल्यापासून भारत आणि पाकिस्तानमधील (IND vs PAK) संबंध ताणले गेले. याचा परिणाम मैदानातील खेळावरही झाला. त्यामुळे क्रिकेटचे अनेक सामने पाकिस्तान वगळता वेगवेगळ्या देशांमध्ये होत असतात. मात्र आता 60 वर्षांनी भारतीय टेनिस संघ पाकिस्तानच्या दौऱ्यावर जाणार आहे. यासाठी केंद्र सरकार परवानगी दिली असून आगामी डेव्हिस चषकाच्या सामन्यासाठी टीम इंडिया पाकिस्तानला जाणार आहे. (Davis Cup IND vs PAK) पाकिस्तान उच्चायुक्तालयाने भारतीय डेव्हिटीज कप संघातील आणि सपोर्ट्स स्टाफसाठी व्हिसाही जारी केला असून टीम इंडिया आणि पाकिस्तान यांच्या डेव्हिस चषक स्पर्धेतील गट-1 सामना 3 आणि 4 फेब्रुवारी रोजी इस्लामाबाद येथे खेळवला जाणार आहे.

आंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघाने (आयटीएफ) पाकिस्तानसोबतचा होणारा डेव्हिस कपचा सामना इतरत्र हलवण्याची भारताची मागणी फेटाळली होती. त्यानंतर अखिल भारतीय टेनिस असोसिएशनने (एआयटीए) भारताच्या संघाला पाकिस्तानमध्ये खेळण्याची परवानगी द्यावी अशी विनंती सरकारकडे केली होती. हा सामना खेळण्यासाठी भारताचा संघ गेला नसता तर आयटीएफ पाकिस्तान वॉकओव्हर देऊ शकला असता. मात्र आता सरकारने परवानगी दिल्याने दोन्ही संघात सामना होईल आणि विजयी संघ स्पर्धेत पुढे जाईल.

In a momentous occasion, AITA President Dr. Anil Jain visited Delhi Gymkhana Club to extend his best wishes to our Davis Cup warriors. With a strong team spirit and determination, we are poised for success in the upcoming tie against Pakistan. Let's rally behind our players! pic.twitter.com/Nn3NeSSRRp

TRENDING NOW news

— All India Tennis Association (@AITA__Tennis) January 27, 2024