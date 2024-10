Video: धर्म प्रसारकाच्या कार्यक्रमात भारतीय महिला क्रिकेटपटू! मंत्र म्हणताच बेशुद्ध पडली अन्...

Indian Cricketer Jemimah Rodrigues Video Viral : भारताचा महिला क्रिकेटर आणि टीम इंडियाची स्टार खेळाडू जेमिमा रोड्रिग्स (Jemimah Rodrigues) हिच्या वडिलांवर धर्मांतरणाचे आरोप केले गेले. जेमिमा ही मुंबईतील सर्वात जुन्या खार जिमखाना क्लबची सदस्य होती, मात्र तिच्या सदस्यत्वाचा वापर हा जेमिमाचे वडील धार्मिक कृत्यासाठी करत असल्याचा आरोप खार जिमखान्याच्या (Khar Gymkhana) अधिकाऱ्यांनी केला. त्यानंतर रविवारी झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत जेमिमा हीच सदस्यत्व तात्काळ रद्द करण्यात आले. हे प्रकरण ताज असतानाच आता जेमिमाचा एक जुना व्हिडीओ सध्या व्हायरल होत आहे.

सोशल मीडियावर भारतीय महिला क्रिकेटर जेमिमाचा एक जुना व्हिडीओ व्हायरल होत आहे. हा व्हिडीओ जेमिमा जेव्हा जुनिअर लेव्हल क्रिकेट खाल्लेत होती त्या वेळेचा आहे. या व्हिडीओमध्ये जेमिमा एका धार्मिक कार्यक्रमात सांगते की तिने 37 बॉलमध्ये नाबाद 25 धावा केल्या यासाठी मी देवाचे धन्यवाद मानते. एवढं झाल्यावर एक व्यक्ती जेमिमाच्या जवळ येतो आणि काही मंत्रांचं उच्चारण करतो. यानंतर जेमिमा बेशुद्ध होते आणि खाली पडते. तिच्या जवळ उभे असलेलं काही लोक मग तिला उचलून बाजूला नेतात. हा व्हिडीओ 2015 मधला असल्याचे बोलले जाते.

Now we know why Jemimah Rodrigues is so good at making reels.

Her father Ivan Rodrigues trained her pretty well. pic.twitter.com/gM0GZHZppz

— Incognito (Incognito_qfs) October 22, 2024