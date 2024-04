'जर IPL चं भलं व्हावं असं वाटत असेल तर RCB संघाला...,' टेनिस स्टारचं BCCI ला जाहीर आवाहन

IPL 2024: आयपीएलच्या प्रत्येक हंगामात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु (Royal Challengers Bengaluru) संघाच्या चाहत्यांच्या अपेक्षा उंचावलेल्या असतात. आतापर्यंत एकदाही आयपीएल जिंकू न शकलेला आरसीबी संघ यावर्षी तरी हा दुष्काळ संपवेल अशी आशा चाहत्यांना असते. मात्र प्रत्येक हंगामात चाहत्यांच्या नशिबी फक्त निराशाच असते. प्रत्येक हंगमात आरसीबी संघ कमनशिबी आणि दुर्दैवी ठरत असतो. सोमवारी हैदराबादमधील चिन्नास्वामी स्टेडिअममध्ये झालेल्या सामन्यातही बंगळुरु संघाला अशाच आणखी एका पराभवाचा सामना करावा लागला. सनरायजर्स हैदराबादने (Sunrisers Hyderabad) आयपीएलमधील सर्वोच्च 287 धावसंख्या उभारली होती. पाठलाग करताना बंगळुरुला 25 धावांनी पराभव स्विकारावा लागला.

सोमवारी झालेल्या सामन्यात हैदराबादने प्रथम फलंदाजी करताना 20 ओव्हर्समध्ये 287 धावा केल्या. आयपीएलच्या इतिहासातील ही सर्वोच्च धावसंख्या आहे. धावांचा पाठलाग करताना दिनेश कार्तिक, विराट कोहली आणि फाफ डू प्लेसिसने दमदार खेळी केली. 288 धावांचा डोंगर ओलांडणं अतिशय अवघड असतानाही त्यांनी प्रयत्न केले. पण 25 धावांनी त्यांना पराभव स्विकारावा लागला. यासह त्यांच्या नाव सलग पाचव्या पराभवाची नोंद झाली आहे. आपल्या या प्रत्येक पराभवासह बंगळुरु संघ प्लेऑफपासून दूर जात आहे. सध्या गुणतालिकेत बंगळुरु संघ अखेरच्या स्थानी आहे.

आयपीएलच्या आतापर्यंतच्या इतिहासात तीन संघ एकदाही विजेतेपद पटकावू शकलेले नाहीत. यामध्ये दिल्ली कॅपिटल्स आणि पंजाब किंग्स यांच्यासह बंगळुरु संघाचा समावेश आहे. सोमवारीदेखील बंगळुरुच्या चाहत्यांची पुन्हा एकदा निराशा झाली. यानंतर भारताचा महान टेनिस खेळाडू महेश भूपती याने एक्सवर पोस्ट शेअर केली आहे. यामध्ये त्याने आता आरसीबी संघ नव्या मालकाच्या हाती सोपवला पाहिजे असं स्पष्ट मत मांडलं आहे.

“खेळ, आयपीएल, चाहते आणि अगदी खेळाडूंच्या भल्यासाठी बीसीसीआयने RCB ची विक्री करुन नव्या मालकाकडे सोपवणं आवश्यक आहे. जो इतर संघांप्रमाणेच स्पोर्टस फ्रँचायझी उभी करण्याची काळजी घेईल," अशी पोस्ट महेश भूपतीने केली आहे. #tragic असा हॅशटॅगही त्याने सोबत जोडला आहे.

For the sake of the Sport , the IPL, the fans and even the players i think BCCI needs to enforce the Sale of RCB to a New owner who will care to build a sports franchise the way most of the other teams have done so. #tragic

— Mahesh Bhupathi (@Maheshbhupathi) April 15, 2024