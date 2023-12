हे पचवणं फार कठीण...; Rohit Sharma ला कॅप्टन्सीवरून हटवल्यानंतर चाहते संतापले; सोशल मीडियावर केलं अनफॉलो

Rohit Sharma: शुक्रवारी संध्याकाळी मुंबई इंडियन्सने एक मोठा निर्णय घेतला. नुकतंच मुंबईने हार्दिक पंड्याचा टीममध्ये समावेश केला होता. यानंतर शुक्रवारी मुंबई इंडियन्सने रोहित शर्माला बाजूला सारून हार्दिक पंड्याला कर्णधारपदाची धुरा सोपवण्यात आली. ही घोषणा करताच मुंबईच्या चाहत्यांना मोठा धक्का बसला. मात्र हा निर्णय मुंबईच्या चाहत्यांना अजिबात आवडलेला नाही. यानंतर चाहत्यांनी मुंबई इंडियन्सला सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात ट्रोल केलंय.

आयपीएल 2024 साठी मुंबई इंडियन्सने टीमची धुरा हार्दिक पांड्याकडे सोपवली आहे. म्हणजेच इंडियन प्रीमियर लीगच्या 17 व्या सिझनमध्ये रोहित कर्णधार म्हणून नाही तर फलंदाज म्हणून खेळताना दिसणार आहे. रोहितला कर्णधारपदावरून हटवण्याचा निर्णय सर्वांसाठी धक्कादायक आहे. रोहितने त्याच्या नेतृत्वाखाली मुंबईला पाच वेळा आयपीएल ट्रॉफी जिंकता आली असून गेली दहा वर्षे तो टीमची धुरा सांभाळतोय. रोहितचे कर्णधारपद गमावल्याने चाहते खूपच नाखूश आहेत.

Rohit's captaincy legacy shall be indelibly inscribed in the annals of cricketing history, and we, the ardent fans, shall forever hold in our hearts the enduring imprint of his invaluable contributions to MI. #MSDhoni | #MumbaiIndians pic.twitter.com/Yo0BqCT0vA

It's a hard pill to swallow.....

There's no #MumbaiIndians without captaincy of #RohitSharma for me.

Introvert me after speaking my valid point in a argument! pic.twitter.com/AoEBcUktZB

Proud Indian "Captain Rohit Sharma you all time GOAT #RohitSharma pic.twitter.com/5ZM1F3nEfr

Someone hasn't touched even a single IPL trophy but people are busy in trolling Rohit Sharma who has won 5 .

Because people expect victory from Kings, not from clowns.

Levels & Standards of King @ImRo45. pic.twitter.com/I9hbKD4UZV

— Cricket...001 (@deepakmali8815) April 10, 2023