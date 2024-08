लक्ष्य सेनच्या विजयाने भारतीय बॅडमिंटनला लागलेलं 'ग्रहण' सुटलं; 'ही' कमाल करणारा ठरला पहिला भारतीय

Paris Olympics 2024 : भारतीय बॅडमिंटनपटू लक्ष्य सेनने पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये इतिहास रचलाय. 22 वर्षीय शटलर ऑलिम्पिकमध्ये उपांत्य फेरी गाठणारा तो पहिला भारतीय खेळाडू ठरलाय. फ्रान्सच्या राजधानीतील खचाखच भरलेल्या बॅडमिंटन मैदानात लक्ष्याने तैवानच्या 12व्या मानांकित चौ तिएन चेनचा पॅरिस गेम्समध्ये सनसनाटी विजय मिळवलाय. त्याचा या कामगिरीमुळे त्याच्या पहिल्या ऑलिम्पिकमध्ये पदक निश्चित करण्यापासून तो एक विजय दूर आहे.

लक्ष्य सेनने सनसनाटी बॅडमिंटनचे सनसनाटी प्रदर्शन केलंय. त्याने पहिल्या गेममध्ये चौ तिएन चेनचा 19-21, 21-15, 21-12 असा एक तास 15 मिनिटांत पराभव केला. त्याला या पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये भारतासाठी पहिलं सुवर्ण जिंकण्याची संधी असणार आहे.

लक्ष्यापेक्षा 10 वर्षांनी मोठ्या असलेल्या चाऊने आपल्या आक्रमक खेळाने भारतीय शटलरला चकित केलंय. तर तैवानच्या शटरनेही शक्तिशाली स्मॅश खेळायला किंवा नेटवर धावून जाऊन लक्ष्यवर दडपण आणायला मागेपुढे पाहिलं नाही. लक्ष्यानेही आपल्या गेममध्ये वेग वाढवण्याचा आणि प्लेसमेंटवर लक्ष केंद्रित करण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी चौने चार्ज चालू ठेवला आणि सुरुवातीच्या गेममध्ये 14-9 अशी आघाडी घेतली. लक्ष्यने सहा गुण मिळविल्याने ही चाल आश्चर्यकारक ठरली. लक्ष्यने 18-16 अशी बरोबरी साधून सुरुवातीच्या गेममध्ये विजयाच्या आशा जागृत केल्या. मात्र, चाऊने आपला खेळ उंचावत भारतीय शटलरला चकित केलं आणि पहिला सामना 21-9 असा ठरला.

दुसऱ्या गेममध्ये लक्ष्य दडपणाखाली होता आणि मध्यंतरापर्यंत त्याने चेअर अंपायरशी वाद घातला तेव्हा त्याच्या एकाग्रतेला फटका बसला होता. त्या मॅच आपल्या हातातून गेली असच वाटत होत लक्ष्याने विस्तृत कॉलचे पुनरावलोकन करण्यासाठी कॉल केला, मात्र चौला पॉईंट बहाल करण्यापूर्वी त्याने ते मोठ्या स्क्रीनवर पाहिलं नाही. चेअर अंपायरने त्याला पुढे जाण्यास सांगितलं तेव्हा लक्ष्य आश्चर्यचकित झाला कारण भारतीय बॅडमिंटनपटू आपल्याला रिव्ह्यू पूर्ण झाल्याची माहिती नसल्याचं सांगत राहिला.

Been supporting this boy since he was 10 years old. So proud that at the age of 22, he has now become the first Indian Men’s Badminton player to reach the Semi finals of the Olympics. Keep going @lakshya_sen @ppbaindia @OGQ_India pic.twitter.com/VdlXw7Ds3c

— Viren Rasquinha (@virenrasquinha) August 2, 2024