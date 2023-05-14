IPL 2023 RCB vs RR: आरसीबीकडून राजस्थानचं वस्त्रहरण; डिफेन्डिंग फायनलिस्ट IPL मधून 'आऊट'

IPL 2023 RCB vs RR Live : राजस्थान आणि बंगळूरू सवाई मानसिंग स्टेडियमवर आमने-सामने येणार आहेत. आरसीबीचा कर्णधार फाफ डुप्लेसिसने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला.
14 May 2023, 18:25 वाजता
IPL 2023 RCB vs RR Live Score: बंगळुरूकडून राजस्थान रॉयल्सचा दारुण पराभव, फक्त 59 धावांवर संपूर्ण संघ बाद
Magnificent bowling display from @RCBTweets #RR are all out for 59 in Jaipur #TATAIPL | #RRvRCB
— IndianPremierLeague (@IPL) May 14, 2023
14 May 2023, 18:03 वाजता
IPL 2023 RCB vs RR Live Score: राजस्थानला बसला सहावा धक्का, ध्रुव जुरेल झाला बाद, माइकल ब्रेसवेलच्या गोलंदाजीवर गमावली विकेट
Match 60. WICKET! 6.6: Dhruv Jurel 1(7) ct Mahipal Lomror b Michael Bracewell, Rajasthan Royals 31/6 https://t.co/NMSa3HfybT #TATAIPL #RRvRCB #IPL2023
— IndianPremierLeague (@IPL) May 14, 2023
14 May 2023, 17:58 वाजता
IPL 2023 RCB vs RR Live Score: राजस्थानला बसला पाचवा धक्का, जो रूट झाला बाद,वेन पार्नेलच्या गोलंदाजीवर गमावली विकेट
Match 60. WICKET! 5.3: Joe Root 10(15) lbw Wayne Parnell, Rajasthan Royals 28/5 https://t.co/NMSa3HfybT #TATAIPL #RRvRCB #IPL2023
— IndianPremierLeague (@IPL) May 14, 2023
14 May 2023, 17:36 वाजता
IPL 2023 RCB vs RR Live Score: वेन पार्नेलची तुफान गोलंदाजी एकाच ओव्हरमध्ये दोन मोठे धक्के, जोस बटलर आणि संजू सॅमसन बाद
Match 60. WICKET! 1.4: Sanju Samson 4(5) ct Anuj Rawat b Wayne Parnell, Rajasthan Royals 7/3 https://t.co/NMSa3HfybT #TATAIPL #RRvRCB #IPL2023
— IndianPremierLeague (@IPL) May 14, 2023
Match 60. WICKET! 1.2: Jos Buttler 0(2) ct Mohammed Siraj b Wayne Parnell, Rajasthan Royals 6/2 https://t.co/NMSa3HfybT #TATAIPL #RRvRCB #IPL2023
— IndianPremierLeague (@IPL) May 14, 2023
14 May 2023, 17:26 वाजता
IPL 2023 RCB vs RR Live Score: राजस्थानला बसला पहिला मोठा धक्का, यशस्वी जायसवाल झाला बाद, मोहम्मद सिराजच्या गोलंदाजीवर गमावली विकेट
.@mdsirajofficial strikes and the in-form Yashasvi Jaiswal departs without scoring in Jaipur #TATAIPL | #RRvRCB
— IndianPremierLeague (@IPL) May 14, 2023
14 May 2023, 16:55 वाजता
IPL 2023 RCB vs RR Live Score: बंगळुरूला बसला पाचवा धक्का, ग्लेन मॅक्सवेल झाला बाद, संदीप शर्माच्या गोलंदाजीवर गमावली विकेट
Match 60. WICKET! 17.3: Glenn Maxwell 54(33) b Sandeep Sharma, Royal Challengers Bangalore 137/5 https://t.co/NMSa3HfybT #TATAIPL #RRvRCB #IPL2023
— IndianPremierLeague (@IPL) May 14, 2023
14 May 2023, 16:52 वाजता
IPL 2023 RCB vs RR Live Score:ग्लेन मॅक्सवेलनेची तुफान फलंदाजी फक्त 31 चेंडूत अर्धशतक पूर्ण
14 May 2023, 16:47 वाजता
IPL 2023 RCB vs RR Live Score: एडम जम्पाची तुफान गोलंदाजी एकाच ओव्हरमध्ये बंगळुरूला दोन धक्के, महिपाल लोमरोर आणि दिनेश कार्तिक बाद
Match 60. WICKET! 15.1: Mahipal Lomror 1(2) ct Dhruv Jurel b Adam Zampa, Royal Challengers Bangalore 120/3 https://t.co/NMSa3HfybT #TATAIPL #RRvRCB #IPL2023
— IndianPremierLeague (@IPL) May 14, 2023
Match 60. WICKET! 15.3: Dinesh Karthik 0(2) lbw Adam Zampa, Royal Challengers Bangalore 120/4 https://t.co/NMSa3HfybT #TATAIPL #RRvRCB #IPL2023
— IndianPremierLeague (@IPL) May 14, 2023
14 May 2023, 16:40 वाजता
IPL 2023 RCB vs RR Live Score: बंगळुरूला बसला दुसरा धक्का, फाफ डुप्लेसिस झाला बाद, केएम आसिफच्या गोलंदाजीवर गमावली विकेट
Match 60. WICKET! 14.5: Faf Du Plessis 55(44) ct Yashasvi Jaiswal b Asif K M, Royal Challengers Bangalore 119/2 https://t.co/NMSa3HfybT #TATAIPL #RRvRCB #IPL2023
— IndianPremierLeague (@IPL) May 14, 2023
14 May 2023, 16:37 वाजता
IPL 2023 RCB vs RR Live Score: कर्णधार फाफ डुप्लेसिसने ठोकलं अर्धा शतक, 41 चेंडूत 50 धावांची खेळी