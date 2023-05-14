English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
CONTACT US. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

IPL 2023 RCB vs RR: आरसीबीकडून राजस्थानचं वस्त्रहरण; डिफेन्डिंग फायनलिस्ट IPL मधून 'आऊट'

IPL 2023 RCB vs RR LIVE: आयपीएलच्या 60 व्या सामन्यात राजस्थान रॉयल्ससमोर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचं आव्हान आहे.

कमेंट देखें |
IPL 2023 RCB vs RR: आरसीबीकडून राजस्थानचं वस्त्रहरण; डिफेन्डिंग फायनलिस्ट IPL मधून 'आऊट'

IPL 2023  RCB vs RR Live : राजस्थान आणि बंगळूरू सवाई मानसिंग स्टेडियमवर आमने-सामने येणार आहेत. आरसीबीचा कर्णधार फाफ डुप्लेसिसने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला.

14 May 2023, 18:25 वाजता

IPL 2023 RCB vs RR Live Score: बंगळुरूकडून राजस्थान रॉयल्सचा दारुण पराभव, फक्त 59 धावांवर संपूर्ण संघ बाद

14 May 2023, 18:03 वाजता

IPL 2023 RCB vs RR Live Score: राजस्थानला बसला सहावा धक्का, ध्रुव जुरेल झाला बाद, माइकल ब्रेसवेलच्या गोलंदाजीवर गमावली विकेट 

14 May 2023, 17:58 वाजता

IPL 2023 RCB vs RR Live Score: राजस्थानला बसला पाचवा धक्का, जो रूट झाला बाद,वेन पार्नेलच्या गोलंदाजीवर गमावली विकेट 

14 May 2023, 17:36 वाजता

IPL 2023 RCB vs RR Live Score: वेन पार्नेलची तुफान गोलंदाजी एकाच ओव्हरमध्ये दोन मोठे धक्के, जोस बटलर आणि संजू सॅमसन बाद 

14 May 2023, 17:26 वाजता

IPL 2023 RCB vs RR Live Score: राजस्थानला बसला पहिला मोठा धक्का, यशस्वी जायसवाल झाला बाद, मोहम्मद सिराजच्या गोलंदाजीवर गमावली विकेट 

14 May 2023, 16:55 वाजता

IPL 2023 RCB vs RR Live Score: बंगळुरूला बसला पाचवा धक्का, ग्लेन मॅक्सवेल झाला बाद, संदीप शर्माच्या गोलंदाजीवर गमावली विकेट 

14 May 2023, 16:52 वाजता

IPL 2023 RCB vs RR Live Score:ग्लेन मॅक्सवेलनेची तुफान फलंदाजी फक्त 31 चेंडूत अर्धशतक पूर्ण 

14 May 2023, 16:47 वाजता

IPL 2023 RCB vs RR Live Score: एडम जम्पाची तुफान गोलंदाजी एकाच ओव्हरमध्ये बंगळुरूला दोन धक्के, महिपाल लोमरोर आणि दिनेश कार्तिक बाद  

14 May 2023, 16:40 वाजता

IPL 2023 RCB vs RR Live Score: बंगळुरूला बसला दुसरा धक्का, फाफ डुप्लेसिस झाला बाद, केएम आसिफच्या गोलंदाजीवर गमावली विकेट 

14 May 2023, 16:37 वाजता

IPL 2023 RCB vs RR Live Score: कर्णधार फाफ डुप्लेसिसने ठोकलं अर्धा शतक, 41 चेंडूत 50 धावांची खेळी 

ट्रेंडिंग न्यूज़

7 मुलांच्या आईचं 3 मुलांच्या बापाशी सूत जुळलं, प्रेमप्रकरणाचा धक्कादायक शेवट... 10 मुलं उघड्यावर

7 मुलांच्या आईचं 3 मुलांच्या बापाशी सूत जुळलं, प्रेमप्रकरणाचा धक्कादायक शेवट... 10 मुलं उघड्यावर
Crime News: इन्स्टाग्रामवर मैत्री, WhatsApp वर खुललं प्रेम; हॉटेलवर बोलवलं अन्... धक्कादायक प्रकार समोर!

Crime News: इन्स्टाग्रामवर मैत्री, WhatsApp वर खुललं प्रेम; हॉटेलवर बोलवलं अन्... धक्कादायक प्रकार समोर!
शाहरुखच्या मुलाला अडकवण्याचा कट? समीर वानखेडेंविरोधात सीबीआयच्या FIR मध्ये धक्कादायक खुलासे

शाहरुखच्या मुलाला अडकवण्याचा कट? समीर वानखेडेंविरोधात सीबीआयच्या FIR मध्ये धक्कादायक खुलासे
सबसे कातिल गौतमी पाटीलवर मोठा आरोप, थेट पोलिसांत तक्रार दाखल? वाचा नेमकं काय घडलं

सबसे कातिल गौतमी पाटीलवर मोठा आरोप, थेट पोलिसांत तक्रार दाखल? वाचा नेमकं काय घडलं
झाडावर टोमॅटोच्या ऐवजी लागले Condom! फोटो होतायत व्हायरल

झाडावर टोमॅटोच्या ऐवजी लागले Condom! फोटो होतायत व्हायरल
प्रदीप कुरुलकरनंतर आणखी एक अधिकारी हनी ट्रॅपमध्ये? ATS च्या तपासात धक्कादायक माहिती समोर

प्रदीप कुरुलकरनंतर आणखी एक अधिकारी हनी ट्रॅपमध्ये? ATS च्या तपासात धक्कादायक माहिती समोर
&#039;अंघोळ करताना..., Prajakta Mali नं सांगितले दागिने घालण्याचे महत्त्व

'अंघोळ करताना..., Prajakta Mali नं सांगितले दागिने घालण्याचे महत्त्व

Flying Dutchman Ship: 400 वर्षांपासून सुमुद्रात भटकणारं शापित जहाज; जो व्यक्ती जहाज पाहतो तो...; काय आहे रहस्य?

Flying Dutchman Ship: 400 वर्षांपासून सुमुद्रात भटकणारं शापित जहाज; जो व्यक्ती जहाज पाहतो तो...; काय आहे रहस्य?
Horoscope 15 May 2023 : &#039;या&#039; राशीच्या व्यक्तींचा आज महत्त्वाचे निर्णय घेताना गोंधळ उडेल!

Horoscope 15 May 2023 : 'या' राशीच्या व्यक्तींचा आज महत्त्वाचे निर्णय घेताना गोंधळ उडेल!
चित्रपटातील &#039;त्या&#039; किसींग सीननंतर Madhuri Dixit ला झाला होता पश्चाताप, घेतला मोठा निर्णय

चित्रपटातील 'त्या' किसींग सीननंतर Madhuri Dixit ला झाला होता पश्चाताप, घेतला मोठा निर्णय