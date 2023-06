Wrestlers Protest: "ब्रिटिशांप्रमाणे हे सरकारही...," आंदोलनात मुलींवर होणारे अत्याचार पाहून महावीर फोगाट संतापले

Mahavir Phogat on Wrestlers Protest: भारतीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष आणि भाजपा खासदार बृजभूषण सिंह (Brijbhushan Singh) महिला कुस्तीगिरांचं लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप आहे. याविरोधात कुस्तीवीर आंदोलन करत असून, बृजभूषण यांना अटक करण्याची मागणी आहे. दरम्यान, नुकतंच दिल्ली पोलिसांकडून (Delhi Police) कुस्तीगिरांना मिळालेल्या वागणुकीवरुन सध्या देशभरात संताप आहे. त्यातच आंदोलनात सहभागी फोगाट बहिणींचे वडील आणि माजी कुस्तीगीर महावीर फोगाट (Mahavir Phogat) यांनीही सरकारला इशारा दिला आहे. देशातील जनता ब्रिटिशांप्रमाणे या सरकारलाही घालवेल असा इशारा द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेते महावीर फोगाट यांनी दिला आहे.

"मुलींची स्थिती पाहता न येण्यासारखी आहे. या देशातील जनता ज्याप्रमाणे ब्रिटीशांना हाकललं, त्याप्रमाणे या सरकारलाही घालवेल," असं महावीर फोगाट म्हणाले आहेत. हरियाणामधील आपल्या गावात बोलताना त्यांनी हे विधान केलं.

A Khap representative will meet the President and the government. Khap and these women (protesting wrestlers) won't be defeated. More decisions will be taken at Kurukshetra tomorrow: Farmer leader Rakesh Tikait at Khap maha panchayat in support of protesting wrestlers in UP's… pic.twitter.com/uTuMAzHNRW

शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी कुस्तीगिरांना दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल आणि हस्तक्षेपाबद्दल बोलताना फोगाट म्हणाले की, “शेतकरी नेत्यांना आमच्या मुलींच्या भावना समजल्या आहेत. आता संपूर्ण देश एकत्र येऊन याला निर्णायक चळवळीत रूपांतरित करेल".

#WATCH | Former WFI chief and BJP MP Brij Bhushan Sharan Singh says, "...First they (protesting wrestlers) had some other demand & later they demanded something else. They are changing their demands and language continuously. I had said that if even one case against me gets… pic.twitter.com/oKR1KtUQYx

— ANI (@ANI) June 1, 2023