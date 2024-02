रणजी नाय तर IPL नाय! खेळाडूंना अद्दल घडवण्यासाठी BCCI चा तडकाफडकी निर्णय

Ranji Trophy mandatory : भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अर्थात बीसीसीआय (BCCI) आणि राष्ट्रीय निवड समितीनं खेळाडूंना शिस्त लावण्याच्या दृष्टीकोनातून कठोर पावल्याचं पहायला मिळतंय. जे खेळाडू राष्ट्रीय संघात खेळत नाहीत त्यांनी रणजी ट्रॉफी (Ranji Trophy) खेळावी, असे सक्त निर्देश बीसीसीआयने खेळाडूंना दिल्याची माहिती समोर आली आहे. त्याचबरोबर खेळाडूंच्या अरेरावीला आळा घालण्यासाठी बीसीसीआयने तडकाफडकी निर्णय घेतल्याचं देखील कळतंय. नॅशनल टीममध्ये जे खेळाडू खेळत नाहीत त्यांनी कमीतकमी 3 ते 4 सामने खेळण्याची सक्ती बीसीसीआयने (Ranji Trophy is mandatory) केली आहे.

गेल्या अनेक दिवसांपासून टीम इंडियाकडून खेळणाऱ्या अनेक खेळाडूंकडून रणजी क्रिकेटकडे कानाडोळा होत असल्याचं बीसीसीआयच्या पाहण्यात आलं होतं. तर आयपीएल तोंडावर असताना काही खेळाडूंनी रणजी ट्रॉफीमध्ये सहभाग नोंदवला नाही. जखमी होण्याच्या भीतीपोटी अनेक खेळाडूंनी रणजी न खेळण्याचा निर्णय घेतला होता. यावर चाप बसवण्यासाठीच बीसीसीआयनं हा कठोर निर्णय घेतल्याचं सांगितलं जातंय. पीटीआयने याबाबत वृत्त दिलंय. बीसीसीआयने याबाबत अधिकृतरित्या माहिती दिली नाही.

बीसीसीआय अधिकाऱ्यांना माहित आहे, काही खेळाडूंना मुद्दामहून रेड बॉल क्रिकेट खेळत नाहीत. देशांतर्गत क्रिकेट खेळण्यासाठी खेळाडूंनी उपलब्ध राहिलं पाहिजे. राज्य संघांसोबतच्या त्यांच्या वचनबद्धतेचा आदर करावा लागेल. नॅशनल टीम सिलेक्ट करताना यावर देखील भर दिला जाईल, असंही बीसीसीआय अधिकाऱ्यांनी पीटीआयला सांगितलं आहे. एवढंच नाही तर, टाळाटाळ करणारे खेळाडू आयपीएल खेळू शकणार नाहीत किंवा त्यांच्या फ्रँचायझीने सोडल्यास आयपीएल लिलावात देखील हजर राहता येणार नाही, असंही अधिकाऱ्यांनी सांगितलंय.

A senior BCCI official to PTI,

"The decision makers in BCCI are well aware that some players don't want to play any red ball cricket. If they are out of Indian team, they would at best play a few Mushtaq Ali T20 games and then not report for state team duty during red ball… pic.twitter.com/qVL4Arm7lR

