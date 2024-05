निवृत्तीच्या आधी सुनील छेत्रीने किंग कोहलीला केला होता मेसेज, विराटने सांगितली 'अंतर की बात'

Sunil Chhetri Had Messaged Virat Kohli : भारतीय फुटबॉलचा बादशाह म्हणून सुनील छेत्रीचं नाव घेतलं जातं. सुनील छेत्रीने काल निवृत्तीची घोषणा केली. कुवेतविरुद्धच्या फिफा विश्वचषक पात्रता फेरीनंतर तो आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलला कायमचा निरोप देईल. सुनील छेत्रीचं करियर खुप यशस्वी आणि मोठं राहिलं आहे. त्याने भारतासाठी तब्बल 150 सामने खेळले असून त्याने 94 गोल केले आहेत. सर्वाधिक गोल करणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत क्रिस्टियानो रोनाल्डो आणि लिओनेल मेस्सी यांच्यानंतर सुनील छेत्री तिसऱ्या स्थानी आहे. सुनील छेत्रीने निवृत्ती घेतल्यानंतर आता भारतीय फुटबॉलमध्ये मोठी पोकळी निर्माण झालीये. मात्र, तुम्हाला माहितीये का? सुनील छेत्री याने निवृत्ती घेण्याची माहिती विराट कोहलीला आधीच दिली होती.

विराट कोहलीने आरसीबीच्या इनसाईडरमध्ये सुनील छेत्रीच्या विनम्र स्वभावाचं कौतूक केलं. निवृत्तीचा निर्णय घेतल्यानंतर आता सुनील छेत्री समाधानी असेल, असं विराटने म्हटलं आहे. सुनील छेत्री एक महान खेळाडू आहे. त्याने मला मेसेज करून सांगितलं होतं की तो निवृत्ती घेतोय. मला वाटतंय की त्याच्या या निर्णयामुळे त्याला नक्कीच समाधान मिळालं असेल. गेल्या काही वर्षांपासून आम्ही खूप जवळ आलोय. मी त्याला शुभेच्छा देतो, तो खूप चांगला माणूस आहे, असं म्हणत विराटने सुनील छेत्रीचं कौतूक केलंय.

The Interview you’ve all been waiting for is finally here.

TRENDING NOW news

Mr. Nags meets Virat Kohli , cuts a cake to celebrate the 10th year of @bigbasket_com presents RCB Insider Show and relives their friendship over the years.#PlayBold # RCB #IPL2024 pic.twitter.com/fzJ2EGZrFm

— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) May 17, 2024