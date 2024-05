'हात जोडतो प्लीज...', अंबाती रायडूला 'जोकर' म्हणणाऱ्या Kevin Pietersen ने केला खुलासा, म्हणतो 'मी तर फक्त...'

Kevin Pietersen On Ambati Rayudu : कोलकाता नाईट रायडर्स आणि सनरायझर्स हैदराबाद (KKR vs SRH IPL Final) यांच्यात झालेल्या सामन्यानंतर अंबाती रायडूने विराट कोहलीवर (Virat Kohli) नाव न घेता टीका केली होती. ऑरेंज कॅप जिंकल्याने आयपीएल जिंकता येत नाही, असं रायडू (Ambati Rayudu) म्हणाला होता. त्यावरून समालोचक सुरू असताना समोर उभा असलेल्या केविन पीटरसनने (Kevin Pietersen) 'यू आर जोकर' म्हणत अंबाती रायडूची थट्टा केली होती. विराटच्या फॅन्सने हा व्हिडीओ (Viral Video) सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल केला होता. त्यावर आता केविन पीटरसनने स्पष्टीकरण दिलंय.

काय म्हणाला Kevin Pietersen ?

मित्रांनो, एखाद्या इंडियन प्लेयरची खिल्ली उडवणं बंद करा. आयपीएल फायनलनंतर अंबाती रायडू आणि मी समालोचन करत असताना आमचं बोलणं टोकाला गेलं. त्यावेळी आम्ही एकमेकांची मस्करी केली. मात्र, मस्करी अचानक गैरवर्तनात बदलली, त्यामुळे कृपया तुम्ही खिल्ली उडवणं बंद करा, असं स्पष्टीकरण केविन पीटरसनने (Kevin Pietersen On Ambati Rayudu) दिलं आहे.

Come on guys!

This tribalism with/against Indian players on social media needs to slow down!

Example - @RayuduAmbati and I were messing around after the IPL final and all of sudden that banter has turned into an avalanche of abuse towards Ambati.

PLEASE stop it?

— Kevin Pietersen (@KP24) May 28, 2024