IPL 2023: RCB कडून 'या' दोन दिग्गजांचा अनोखा सन्मान; 17 आणि 333 नंबरची जर्सी रिटायर्ड!

RCB, IPL 2023: आयपीएलच्या आगामी हंगामास येत्या 31 मार्चपासून सुरूवात होत आहे. त्यामुळे आता सर्वांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. अशातच आता आयपीएल (IPL 2023) सुरू होण्यापूर्वी आयसीबीने (RCB) चाहत्यांना खुशखबर दिली आहे. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने एबी डिव्हिलियर्स (AB deVilliers) आणि ख्रिस गेल (Chris Gayle) यांचा अनोख्या पद्धतीने सन्मान केलाय. (RCB retired Jersey numbers 17 and 333 forever as a tribute to AB deVilliers and Chris Gayle before IPL 2023)

इंडियन प्रीमियर लीगमधील फॅन्चायझी रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर (RCB) ने घोषणा केली आहे. आयसीबीचे दोन महान खेळाडूंनी परिधान केलेले जर्सी रिटायर्ड (RCB Retired Jersey Numbers 17 and 333) करण्याची घोषणा आरसीबीने केली आहे. आरसीबीचा महान खेळाडू एबी डिव्हिलियर्स याची 17 नंबरची (AB deVilliers Jersey Numbers) जर्सी रिटायर्ड करण्यात आली आहे.

विशेष म्हणजे, हॉल ऑफ फेम (Hall of Fame) सोहळा 26 मार्च रोजी बेंगळुरू येथील एम चिन्नास्वामी स्टेडियमवर अनबॉक्स समारंभ आयोजित करण्यात आलाय. एबी डिव्हिलियर्सने नोव्हेंबर 2021 मध्ये सर्व प्रकारच्या क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली होती.

Jersey numbers 17 and 333 will be retired forever as a tribute to @ABdeVilliers17 and @henrygayle, when we induct the legends of RCB into the Hall of Fame, at the #RCBUnbox presented by Walkers and Co.#PlayBold #ನಮ್ಮRCB pic.twitter.com/Ka2SaORSel

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) March 17, 2023