वर्ल्ड कप जिंकताच Rohit Sharma ची मोठी घोषणा, ट्विट करत हिटमॅन म्हणाला...

Rohit Sharma invites India to join celebration : खराब वातावरणामुळे टीम इंडिया वर्ल्ड कप विजयानंतर देखील बार्बाडोसमध्ये अडकली होती. अशातच आता टीम इंडिया टी-ट्वेंटी वर्ल्ड कप ट्रॉफीसह दिल्लीला रवाना झाली आहे. अशातच वर्ल्ड कपची ट्रॉफी भारतात येत असतानाच आता कॅप्टन रोहित शर्मा याने ट्विट करून मोठी घोषणा केली आहे. रोहित शर्माने संपूर्ण भारतीयांना आवाहन केलंय.

आम्ही तुमच्या सर्वांसोबत या खास क्षणाचा आनंद घेऊ इच्छितो, असं रोहित शर्माने म्हटलं आहे. तसेच 4 जुलै रोजी संध्याकाळी 5:00 वाजल्यापासून मरीन ड्राइव्ह आणि वानखेडे येथे विजय परेडमध्ये सामील होण्याचं आवाहन देखील रोहित शर्माने केलंय. विजय परेडसह हा विजय साजरा करूया, असं रोहित शर्मा म्हणतो. वर्ल्ड कपची ट्रॉफी घरी येतीये, असं म्हणत रोहितने सर्वांची उत्सुकता वाढवली आहे.

, we want to enjoy this special moment with all of you.

TRENDING NOW news

So let’s celebrate this win with a victory parade at Marine Drive & Wankhede on July 4th from 5:00pm onwards.

It’s coming home

— Rohit Sharma (@ImRo45) July 3, 2024