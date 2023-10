World Cup 2023 : शिखर धवन याने वाढवलं रोहित शर्माचं टेन्शन! म्हणतो, 'टीम इंडिया सेमीफायनलमध्ये गेली नाही तर...'

World Cup Semifinal qualification scenario : वर्ल्ड कपला धमाकेदार सुरूवात झाल्यानंतर आता सर्व संघांनी पाच सामने खेळले आहेत. पाच सामन्यानंतर टीम इंडिया 10 अंकासह पाईंट्स टेबलमध्ये (World Cup Points Table) अव्वल स्थानी विराजमान झालीये. तर दुसरीकडे साऊथ अफ्रिका 4 सामन्यातील दिमाखदार विजयासह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्यानंतर न्यूझीलंडने देखील 5 सामन्यात 4 विजय प्राप्त केलेत. त्यामुळे हे तिन्ही संघ सेमीफायनलच्या रेसमध्ये असतील, हे आता जवळजवळ निश्चित झालंय. त्यामुळे चौथा संघ कोणता? ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान? जर उलटफेर झाला तर अफगाणिस्तान पहिल्यांदा सेमीफायनल गाठणार का? असा सवाल विचारला जातोय. या सर्व समीकरणामुळे वर्ल्ड कपची चुरस आणखीच वाढल्याचं दिसतंय. अशातच आता टीम इंडियाचा सलामीवीर फलंदाज शिखर धवन (Shikhar Dhawan) याने मोठं वक्तव्य केलंय.

वर्ल्ड कपमधील प्रत्येक सामन्यानंतर पाईंट्स टेबलमध्ये मोठे बदल होत आहेत. भारत, साऊथ अफ्रिका आणि न्यूझीलंड यांनी सेमीफायनलसाठी आपल्या जागा तयार ठेवल्या आहेत. त्यामुळे आता चौथ्या जागेची चुरस निर्माण झालीये. त्यामुळे चौथ्या स्थानी कोण असणार? खरं पहायला गेलं तर नेट रनरेटवर सर्व खेळ असेल. जर भारत, साऊथ अफ्रिका किंवा न्यूझीलंडपैकी कोणताही एक संघ क्वालिफाय झाला नाही तर मोठा धक्का असेल, असं शिखर धवन याने म्हटलं आहे. तुम्हाला काय वाटतं? तुमचे विचार स्पष्ट करा, असं शिखर धवनने म्हटलं आहे.

Every World Cup match is reshaping the points table, with India, SA, and New Zealand securing their spots in the semis. Now, the spotlight is on the race for the 4th spot, demanding keen attention to net run rate. Will be shocking if one of India-NZ-SA doesn’t qualify for SF.… pic.twitter.com/Bj2tMAqgah

