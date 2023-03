सारा वहिनी अजून किती मेहनत...; गोलंदाजी पाहून Shubman Gill चाहत्यांकडून ट्रोल!

Shubman Gill Bowling: भारत आणि ऑस्ट्रेलिया (IND vs AUS) यांच्यामध्ये नुकतंच बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफीची (Border Gavaskar Trophy) सिरीज संपली. या सिरीजमध्ये टीम इंडियाचं वर्चस्व दिसून आलं. पहिले दोन सामने भारताने तर तिसरा सामना ऑस्ट्रेलियाने जिंकला. यावेळी चौथा टेस्ट सामना ड्रॉ झाला. दरम्यान हा सामना ड्रॉ होण्याच्या मार्गावर असताना रोहित शर्माने (Rohit Sharma) गोलंदाजीसाठी चेतेश्वर पुजारा (heteshwar Pujara) आणि शुभमन गिलच्या (Shubman Gill) हाती बॉल दिला. दरम्यान शुभमनची गोलंजाजी पाहिल्यानंतर चाहत्यांनी पुन्हा एकदा त्याला साराच्या नावाने सोशल मीडियावर ट्रोल केलं आहे.

चौथ्या टेस्टच्या पाचव्या दिवशी जेव्हा सामना ड्रॉ होणार असं निश्चित मानलं जात होतं, त्यावेळी शुभमन गिलने गोलंदाजी केली. शुभमन पार्ट टाईम लेग स्पिनर आहे. यावेळी शुभमनने जसा पहिला बॉल टाकला तसं सोशल मीडियावर मीम्स फिरू लागले. यावेळी एका युझरने, 'सारा वहिनी, अजून किती मेहनत करवून घेणार?' असा सवाल केला आहे.

That was on Day 1 we actually started the trend in Ahmedabad. Then it continued on day 2 and 3. And he smiled at our group as well when we were chanting "sara bhabhi jaisi ho"

CC: @ShubmanGill https://t.co/OpXLENXsRc pic.twitter.com/Z9lfzVkffF

