पाकिस्तानी खेळाडूंसमोर 'जय श्रीराम'च्या घोषणा, मुख्यमंत्र्यांचा मुलगा संतापला; 'पाहुण्यांचा असा...'

Udhayanidhi Stalin on Chanting Jai Shri Ram At Pak Players Unacceptable : काल झालेला भारत विरुद्ध पाकिस्तान हा सामना सगळ्यांच्या लक्षा राहणारा आहे. कालचा सामना हा भारतीय चाहत्यांसाठी फार आनंदाचा आहे. अहमदाबादमध्ये झालेल्या या सामन्यानंतर सगळीकडे फटाक्यांचा वर्षाव आणि जल्लोष सुरु होता. भारतानं सुरुवातीला बॉलिंग घेतल्यानंतर एकामागे एक त्यांनी जशा विकेट घेतल्या त्यानंतर सोशल मीडियावर एकच चर्चा होता. भारताच्या विजयानंतर सोशल मीडियावर वेगवेगळे रिल्स आणि मीम्स पाहायला मिळाले. दरम्यान, या सगळ्यात असाच एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. हा व्हिडीओ पाहताच दाक्षिणात्य अभिनेता उदयनिधी स्टॅलिन संतापला आहे.

भारताच्या विजयानंतर सोशल मीडियावर सर्वसामान्यांपासून सेलिब्रिटींपर्यंत सगळ्यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. अनेकांनी मॅचमधील व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर केले. त्यातील एक व्हिडीओ सध्या व्हायरल होत असून त्यावरून उदयनिधी स्टॅलिननं भारतीय चाहत्यांवर संताप व्यक्त केला आहे. खरंतर स्टॅलिननं स्टेडियममधील एक व्हिडीओ त्याच्या एक्स अकाऊंट म्हणजेच आधीच्या ट्विटर अकाऊंटवरून शेअर केला आहे. या व्हिडीओत पाकिस्तानचा खेळाडू हा आऊट झाल्यानंतर पवेलियनमध्ये परत जाताना दिसत आहे. त्याला पवेलिनयच्या दिशेनं जाताना पाहून तिथे उपस्थित असलेले लोक हे जय श्रीराम ही घोषणा करू लागले होते. त्या व्हिडीओत असलेला खेळाडू हा रिझवान आहे.

India is renowned for its sportsmanship and hospitality. However, the treatment meted out to Pakistan players at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad is unacceptable and a new low. Sports should be a unifying force between countries, fostering true brotherhood. Using it as a tool… pic.twitter.com/MJnPJsERyK

— Udhay (@Udhaystalin) October 14, 2023