VIDEO: अरे रे… विनोद कांबळीला हे काय झालं? नीट चालता पण येत नाही!

Vinod Kambli Viral Video: कधीकाळी आपल्या फलंदाजीने गोलंदाजांना कुटणाऱ्या विनोद कांबळी याची अवस्था दयनीय झाल्याचं दिसून येतंय. भारताचा दिग्गज क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकर याचा जीवलग मित्र मानल्या जाणाऱ्या विनोद कांबळी यांचा एक व्हिडीओ सध्या सोधल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या व्हिडीओमध्ये विनोद कांबळी यांना नीट चालता येत नाहीये.

व्हायरल झालेल्या या व्हिडीओमध्ये तुम्ही पाहू शकता की, विनोद कांबळी याला योग्य पद्धतीने उभं देखील राहता येत नाहीये. यावेळी उभं राहण्यासाठी त्याला बाईकचा आधार घ्यावा लागतोय. यावेळी जेव्हा तो चालायचा प्रयत्न करतो त्यावेळी आजूबाजूला असलेल्या लोकांना त्याला आधार दिला आणि उचलून त्यांना बाजूला नेलं. दरम्यान कांबळीचा हा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून लोकं विविध कमेंट्स करतायत.

दरम्यान या व्हिडीओमध्ये विनोद कांबळी याला नेमकं काय झालं आहे, हे अजून समजू शकलेलं नाही. काही मीडिया रिपोर्ट्समुसार, विनोद कांबळी यांची प्रकृती बरी नसल्याची माहिती होती. यापूर्वी देखील अनेक कारणांमुळे त्याला रूग्णालयात देखील दाखल करण्यात आलं होतं. त्याला हार्ट अटॅकचा त्रास असून तो डिप्रेशनमध्ये असल्याचंही म्हटलं जात होतं.

It's really sad what ALCOHOL can do to you. This is former Indian cricketer Vinod Kambli’s state as he's escorted off his two wheeler by onlookers to safety. pic.twitter.com/ibBUlDOT3k

