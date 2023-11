21 व्या शतकात 6 वर्ल्ड कप, आम्ही सेमीफायनलला पोहोचलो आणि तुम्ही? वीरेंद्र सेहवागचं पाकिस्तानकरिता खास ट्विट

Pakistan out of world cup 2023: शनिवारी कोलकाता येथील ऐतिहासिक ईडन गार्डन्सवर इंग्लंडचा कर्णधार जोस बटलरने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेताच पाकिस्तानचा विश्वचषक २०२३ पासूनचा प्रवास संपला. विश्वचषक 2023 च्या उपांत्य फेरीसाठी पात्र होण्यासाठी, पाकिस्तानला इंग्लंडने केवळ 16 चेंडूत दिलेल्या लक्ष्याचा पाठलाग करावा लागेल, जे आता पूर्णपणे अशक्य आहे. पाकिस्तान विश्वचषक 2023 मधून बाहेर पडताच, चाहते अचानक सोशल मीडियावर सक्रिय झाले आणि मिम्स व्हायरल झाले.

टीम इंडियाचा माजी ओपनिंग बॅट्समन वीरेंद्र सेहवागने वर्ल्ड कप 2023 मधून बाहेर पडल्यानंतर पाकिस्तान क्रिकेट टीमच्या जखमेवर मीठ चोळण्यात आलंय. वीरेंद्र सेहवागने त्याच्या सोशल मीडिया हँडलवर एक मजेदार मीम शेअर केला आणि एक लांब पोस्ट देखील लिहिली. पाकिस्तानची खिल्ली उडवतं वीरेंद्र सेहवागने लिहिले, '21 व्या शतकात 6 वनडे वर्ल्ड कप झाले आहेत. 2007 मध्ये, आम्ही 6 प्रयत्नांतून एकदाच उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरू शकलो नाही. आम्ही गेल्या 6 पैकी 5 एकदिवसीय विश्वचषक स्पर्धेत पात्र ठरू शकलो आहोत. दुसरीकडे, 2011 साली पाकिस्तानला 6 प्रयत्नांतून केवळ एकदाच विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीसाठी पात्रता मिळवता आली आहे.

पाकिस्तानला घेरताना वीरेंद्र सेहवागने पुढे लिहिले की, 'असे असूनही, पाकिस्तान आयसीसी आणि बीसीसीआयवर चेंडू आणि खेळपट्टी बदलण्याचे हास्यास्पद आरोप करत आहे. जेव्हा आपण वर्ल्ड कपमध्ये पाकिस्तानला हरवतो पण दुसऱ्या संघाकडून हरतो तेव्हा त्यांचे पंतप्रधान आमची चेष्टा करतात. भारतात आल्यावर, पाकिस्तानी खेळाडू आपल्या सैनिकांची खिल्ली उडवण्यासाठी हैदराबादमध्ये चहाचा आस्वाद घेत असल्याचे व्यंगचित्रे पोस्ट करतात. पीसीबी प्रमुख आपल्या देशाला कॅमेऱ्यात शत्रू देश म्हणत आहेत आणि त्यांच्या द्वेषाच्या बदल्यात त्यांना प्रेमाची अपेक्षा आहे.

In the 21st century there have been 6 ODI world cups.

In 6 attempts, only once in 2007 did we not qualify for the semi-finals and have qualified in 5 of the last 6 World cups. On the other hand only once have Pakistan qualified for the semis in 6 attempts in 2011.

— Virender Sehwag (@virendersehwag) November 11, 2023