'पाकिस्तानात आजही मी मॅच फिक्सर', Wasim Akram चा दाटून आला कंठ; पाहा Video

Wasim Akram Video: पाकिस्तानचा माजी कर्णधार आणि स्टार वेगवान गोलंदाज वसिम अक्रमने (Wasim Akram) एका शोमध्ये खळबळजनक वक्तव्य केलं आहे. जगभरात तसेच भारतात मला आजही महान गोलंदाजांपैकी एक मानलं जातं. मात्र पाकिस्तानात मला आजची पिढी एक मॅच फिक्सर (Match fixer) म्हणून ओळखते, असं वसिम अक्रम म्हणाला आहे. वसिमच्या या वक्तव्यानंतर जगभर एकच चर्चा होताना दिसत आहे. (Wasim Akram Responds to Being Called Match Fixer by Pakistans Social Media Generation Watch Video)

ऑस्ट्रेलिया असो.., इंग्लंड, वेस्ट इंडीज असो किंवा आणि भारत... माझं नाव हे जगातील सर्वोत्तम वर्ल्ड इलेव्हनमध्ये घेतलं जातं. सर्वजण मला जगातील एक महान गोलंदाजांपैकी एक म्हणून सन्मान देतात. मात्र पाकिस्तानात आताची जनरेशन (Social Media Generation) म्हणजेच आत्ताची सोशल मीडिया जनरेशन मला मॅच फिक्सर म्हणते, असं म्हणताच वसिम अक्रमचा कंठ दाटून आला.

"In Australia, England, West Indies and India my name is taken in World XI as one of the greatest bowlers ever. But in Pakistan, this social media generation refers to me as match-fixer," Wasim Akram opens up in an interview with Wide World of Sports. pic.twitter.com/CqefGCSOuG

