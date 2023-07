चॅम्पियन West Indies वर्ल्ड कपमधून बाहेर, स्कॉटलँडने घातला घोळ; इतिहासात पहिल्यादांच असं घडलं!

ICC World Cup Qualifiers 2023: झिम्बॉबे येथे सुरु असलेल्या क्वालिफायर स्पर्धेत मोठा उलटफेर झाल्याचं पहायला मिळतंय. तब्बल 2 वेळा विश्वचषक उंचावणाऱ्या तगड्या वेस्ट इंडिजचा लिंबूटिंबू स्कॉटलँडने (Scotland vs West Indies) पराभव केला आहे. लाजीरवाण्या पराभवानंतर आता वेस्ट इंडिजचं वर्ल्ड कपमधील आव्हान संपुष्टात आलं आहे. महत्त्वाच्या सामन्यात स्कॉटलँडने वेस्ट इंडिजचा 7 गडी राखून पराभव केला. त्यामुळे आता वर्ल्ड कपच्या (World Cup 2023) इतिहासात पहिल्यांदाच वेस्ट इंडिजचा संघ समाविष्ट नसेल.

हरारे स्पोर्स्ट कल्ब मैदानात (Harare Sports Club) खेळलेल्या गेलेल्या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना वेस्ट इंडीज संघाने 181 धावांपर्यंतच मजल मारली होती. जेसन होल्डर वळगता इतर कोणत्याही खेळाडूला मोठी खेळी करता आली नाही. होल्डरने 79 चेंडूत 45 धावा केल्या. तर रोमॅरियो शेफर्ड याने 43 बॉलमध्ये 36 धावांची साथ दिली. त्याशिवाय इतर कोणत्याही खेळाडूला मैदानात टिकता आलं नाही. कॅप्टन शाई होप देखील स्वस्तात बाद झाला. संपूर्ण संघाता 50 ओव्हर देखील खेळता आल्या नाहीत.

Heartbreak for West Indies in Harare as Scotland beat them for the first time in an ODI and send them out of the race for #CWC23 #SCOvWI report

