IND vs ENG : चेतेश्वर पुजारासाठी टीम इंडियाची कवाडं बंद? म्हणतो 'गेल्या 2 वर्षापासून मी...'

Ranji Trophy 2024 : आयसीसी टेस्ट चॅम्पियनशीपच्या फायनल सामन्यात (WTC Final) टीम इंडियाला पराभवाचा सामना करावा लागला. चेतेश्वर पुजाराला (Cheteshwar Pujara) या सामन्यात चांगली कामगिरी करता आली नाही, त्यामुळे त्याच्यावर पराभवाचं खापर फोडण्यात आलं होतं. त्यानंतर मात्र त्याला टीम इंडियामध्ये संधी दिली गेली नाही. ऑस्ट्रेलिया असो वा इंग्लंड दोन्ही वेळी सिलेक्टर्सने त्याच्या नावावर शिक्कामोर्तब केलं नसल्याने अनेकांनी संताप देखील व्यक्त केला होता. अशातच चेतेश्वर पुजाराला बीसीसीआयकडून (BCCI) रेड अलर्ट देण्यात आलाय का? असा सवाल विचारला जातोय. अशातच आता खुद्द चेतेश्वर पुजाराने यावर भाष्य केलंय.

काय म्हणतो चेतेश्वर पुजारा?

मी मैदानात पूर्ण क्षमतेने खेळण्याचा प्रयत्न करतो. त्यासाठी गेली 2 वर्ष मी मेहनत देखील घेतली आहे. जेव्हा जेव्हा भारतासाठी खेळण्याची संधी मिळेल तेव्हा मी आवश्यक असलेल्या उत्कटतेने आणि अभिमानाने खेळण्यास तयार असेल आणि ज्याने मी नेहमीच खेळलो आणि ते कधीही बदलणार नाही, असं चेतेश्वर पुजारा याने म्हटलं आहे.

Cheteshwar Pujara said, "whenever the opportunity comes to play for India, I'll be ready to play with that passion and pride that's needed and with which I have always played. That will never change". pic.twitter.com/rttloK9Uuk

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) February 14, 2024