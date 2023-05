Anand Mahindra: IPL Final मध्ये कोणता संघ जिंकणार? CSK की GT? आनंद महिंद्रा म्हणतात...

CSK vs GT, IPL 2023 Final : आयपीएल 2023 च्या फायनल सामन्यात पावसाने अडथडा निर्माण केला आहे. त्यामुळे आता अंतिम सामना हा रिझर्व्ह दिवशी (Reserve Day) खेळवला जाणार आहे. आयपीएलच्या इतिहासात पहिल्यांदाच असं घडलं आहे. त्यामुळे आता सोमवारी राखीव दिवशी 29 मे ला पुन्हा हा फायनलचा सामना खेळवण्यात येईल. त्यामुळे आता क्रिकेट चाहत्यांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. आयपीएल फायनलचा (IPL 2023 Final) सामना कोण जिंकणार? गुजरात टायटन्स की चेन्नई सुपर किंग्ज (CSK vs GT) हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. अशातच आता महिंद्रा ग्रुपचे सर्वेसर्वा आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) यांनी ट्विट करत मोठं वक्तव्य केलंय.

मला विचारण्यात आलं की, आज कोणता संघ आयपीएलची फायनल जिंकेल?, मला शुभमनच्या प्रतिभेवर विश्वास आहे आणि त्याने आज रात्री जिंकावं अशी माझी इच्छा आहे. पण मी धोनीचा खूप मोठा चाहता आहे आणि आशा करतो की तो आज रात्री चांगल्या संघाला जिंकू देईल...!, असं ट्विट आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra On IPL Final) यांनी केलं आहे.

I was asked which team I’m supporting in tonight’s #IPL2023Final Well, I’m a believer in Shubhman’s talents & would like to see them flower tonight BUT I’m a bigger fan of #MSDhoni & can’t help but hope for him to blaze a trail of glory tonight. So let the best team win…!

