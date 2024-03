Yuvraj Singh: युवराज सिंह लोकसभा निवडणूक लढवणार? अखेर फायटर किंगने दिलं स्पष्टीकरण

Yuvraj Singh: आगामी काळात लोकसभेच्या निवडणूका जाहीर होणार आहेत. अशातच टीम इंडियाचा स्टार खेळाडू युवराज सिंहसंदर्भात अनेक बातम्या समोर येत होत्या. यावेळी तो गुरुदासपूरमधून लोकसभा निवडणूक लढवू शकतो अशी चर्चा होती. मात्र, शुक्रवारी खुद्द युवराज सिंगने या बातम्यांचं खंडन केले.

युवराज सिंहच्या म्हणण्यानुसार, या चर्चांमध्ये अजिबात तथ्य नाहीये. त्याच्या सोशल मीडिया हँडल X वर एक पोस्ट शेअर करताना युवराज सिंगने स्पष्ट केले की, तो गुरुदासपूरमधून निवडणूक लढवत नाही. टीम इंडियाला 2007 टी-20 वर्ल्ड कप आणि 2011 वनडे वर्ल्ड कप जिंकून देण्यात युवराज सिंगची मोठी भूमिका होती.

युवराज सिंग म्हणाला, 'मी गुरुदासपूरमधून निवडणूक लढवत नाही. लोकांना पाठिंबा देणे आणि मदत करणे ही माझी आवड आहे. मी माझ्या फाऊंडेशन 'YOUWECAN' द्वारे हे काम करत राहणार आहे. आपण आपल्या क्षमतांसह बदल घडवत राहू या.

Contrary to media reports, I'm not contesting elections from Gurdaspur. My passion lies in supporting and helping people in various capacities, and I will continue to do so through my foundation @YOUWECAN. Let's continue making a difference together to the best of our abilities

— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) March 1, 2024