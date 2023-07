Yashasvi Jaiswal Century: डेब्यू सामन्यात जयस्वालने ठोकलं खणखणीत शतक; 'हा' रेकॉर्ड मोडत करियरची यशस्वी सुरूवात!

Yashasvi Jaiswal Century: वेस्ट इंडिज विरुद्ध भारत संघात बुधवारपासून डॉमिनिका येथील विंडसर पार्क मैदानावर पहिला कसोटी सामना खेळला जात आहे. टीम इंडियाचा युवा सलामीवीर फलंदाज यशस्वी जयस्वाल (Yashasvi Jaiswal) याला वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या (India vs West Indies) डॉमिनिका कसोटीत पदार्पण करण्याची संधी मिळाली. सामन्याच्या दुसऱ्या दिवशी भारतीय सलामीवीर रोहित शर्मा (Rohit Sharma) आणि यशस्वी जयस्वाल यांनी आपली दमदार फलंदाजी सुरू ठेवली आहे. अशातच या सामन्यात पदार्पण करत असलेल्या यशस्वीने आपल्या पहिल्याच डावात शतक झळकलं आहे.

जयस्वालने 16 बॉलमध्ये आपलं खातं देखील उघडलं नाही, त्यानंतर तो थांबला नाही. एकामागून एक शानदार फटके खेळत त्याने विंडीजच्या गोलंदाजांची शाळा घेतली. जयस्वालने 215 चेंडूत 11 चौकार मारत शतक झळकावलं. यासह त्याने एक मोठा विक्रम आपल्या नावावर केला.

यशस्वी जयस्वाल भारताबाहेर कसोटी पदार्पणात शतक झळकावणारा पहिला भारतीय फलंदाज (first Indian batsman who score a century on Test debut outside India) ठरला. त्याचबरोबर कसोटी पदार्पणात शतक झळकावणारा तो तिसरा भारतीय फलंदाज बनला. यापूर्वी शिखर धवनने मोहालीत ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध तर पृथ्वी शॉने राजकोटमध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध कसोटी शतक झळकावलं होतं.

आणखी वाचा - Sunil Gavaskar: असं का सनी भाई? खेळाडूंना अहंकारी म्हणत सुनील गावस्करांनी सांगितला सेहवागचा 'तो' किस्सा!

यशस्वीच्या दमदार शतकानंतर पॅव्हेलियनमधील सहकाऱ्यांनी त्याचं उभं राहून राहून अभिनंदन केलं. प्रशिक्षक राहुल द्रविड याने यशस्वी जयस्वालचं टाळ्या वाजवून कौतुक केलं. त्याला टीमच्या इतर खेळाडूंचीही साथ मिळाली. बीसीसीआयनेही ट्वीट करून यशस्वी जयस्वाल याचं कौतुक केलं आहे.

What a sensational debut for @ybj_19! A true marvel to watch as he becomes the youngest Indian to score a century on debut against West Indies. An innings filled with sheer talent, determination, and promise for the future. Congratulations to the youngster! @BCCI pic.twitter.com/zRhooU8Dbm

— Jay Shah (@JayShah) July 13, 2023