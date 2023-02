Sarah Taylor: "होय, मी लेस्बियन आहे" म्हणत महिला क्रिकेटपटूने केली प्रेग्नसीची घोषणा; ट्रोलर्सलाही झापलं

Lesbian Women Cricketer: इंग्लंडच्या महिला संघातील माजी क्रिकेटपटू सारा टेलरने (Sarah Taylor) तिच्या घरी नव्या पाहुण्याचं आगमन होणार असल्याची घोषणा केली आहे. विशेष म्हणजे साराने आपण समलैंगिक असून माझी पार्टनर डियाना गर्भवती (Pregnancy) असल्याचं तीन फोटो पोस्ट करत जाहीर केलं आहे. डियाना 19 आठवड्यांनंतर बाळाला जन्म देणार आहे. 2019 साली आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून संन्यास जाहीर करणारी विकेटकीपर-फलंदाजया घोषणेमुळे पुन्हा चर्चेत आहे. "हा प्रवास सोपा नव्हता. मात्र मी याचा एक अविभाज्य भाग आहे ही आनंदाची बाब आहे," अशा कॅप्शनसहीत साराने तिच्या पार्टनरबरोबरचा प्रेग्नसी कीटसहीतचा फोटो पोस्ट केला आहे. ऑस्ट्रेलियाचा माजी क्रिकेटपटू अॅडम गिलक्रिस्टने पोस्टवर कमेंट करुन तिचं अभिनंदन केलं आहे.

साराने ही घोषणा केल्यानंतर ती समलैंगिक असल्यासंदर्भात तिला अनेकांनी अनेक प्रश्न विचारल्याचं तिनेच अन्य एका पोस्टमध्ये म्हटलं आहे. आयव्हीएफच्या माध्यमातून आम्हाला बाळ होणार असल्याचं साराने म्हटलं आहे. तसेच अन्य एका पोस्टमध्ये साराने, "होय मी लेस्बियन आहे. मी अनेक वर्षांपूर्वीच हे स्वीकारलं आहे. मी हे चॉइस म्हणून स्वीकारलेलं नाही. मी प्रेमात आहे आणि आनंदी आहे. हेच जास्त महत्त्वाचं आहे. प्रत्येक कुटुंब हे वेघलं असतं. ते दिसत कसं, काम कसं करतं याची पद्धत वेगली असते. प्रतिक्रिया देण्यापूर्वी थोडा अभ्यास करा. या बाळाला आम्ही प्रेम आणि पाठिंबा देणार," असं साराने म्हटलं आहे.

Yes I am a lesbian, and have been for a very long time. No it's not a choice. I am in love and happy, that's what matters.

Every family is different...how it operates and how it looks. Educate yourself before passing judgement. The baby will be loved and supported...

