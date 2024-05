WhatsApp ची मोठी घोषणा! 'हे' फिचर कायमचं बंद होणार; कितीही क्लिक करुन फायदा नाही

Whatsapp ने आपण लवकरच युजर्सला दिली जाणारी एक सुविधा हटवणार असल्याची घोषणा केली होती. मार्च महिन्यात Whatsapp कडून ही माहिती देण्यात आली होती. यापुढे Whatsapp युजर्स दुसऱ्या एखाद्या युजर्सच्या Whatsapp Profile Photo चा स्क्रीनशॉट घेऊ शकणार नाही. युजर्सची प्रायव्हसी लक्षात घेता हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या फिचरला Screenshot Blocking - Profile Photo असं नाव देण्यात आलं आहे.

इंस्टंट मेसेजिंग अॅपच्या आगामी फिचर्सवर लक्ष ठेवणारी वेबसाईट WA Beta Info ने दिलेल्या माहितीनुसार, Whatsapp नवी अपडेट आणत आहे. यामद्ये IOS युजर्स दुसऱ्या युजर्सच्या प्रोफाईल फोटोचा स्क्रीनशॉट घेऊ शकणार नाहीत.

अँड्रॉईडमधील Whatsapp Beta व्हर्जनमध्ये सध्या युजर्स दुसऱ्या युजरच्या प्रोफाईल फोटोचा स्क्रीनशॉट घेऊ शकत आहेत. सध्या हे फिचर iOS प्लॅटफॉर्मवर आलेलं नाही. पण लवकरच त्याचं टेस्टिंग सुरु होणार आहे.

WhatsApp news of the week: screenshot-blocking of profile photos in development on iOS!

This weekly summary can help you catch up on our 11 stories about WhatsApp beta for Android, iOS, and Desktop!https://t.co/ruJ4nwGFIL pic.twitter.com/6XR260l0fF

— WABetaInfo (@WABetaInfo) May 12, 2024