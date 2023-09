Mahindra च्या फॅमिली कारची किंमत पुन्हा वाढली; आता डाऊनपेमेंटचं गणितही बिघडणार

Mahindra Cars : भारतीय ऑटो (Auto Sector) क्षेत्रामध्ये मागील काही वर्षांमध्ये क्रांतीकारी बदल झाले. यामध्ये कार निर्मात्या कंपन्यांनी फक्त ठराविक वर्गालाच केंद्रस्थानी न ठेवता विविध उत्पन्न गटातील ग्राहकांना केंद्रस्थानी आणलं आणि त्यांच्या अनुषंगानं प्रत्येकाच्या आवाक्यात राहतील अशा कारची निर्मिती केली. यामध्ये महिंद्रा अग्रस्थानी असल्याचं पाहायला मिळालं. ऑटो क्षेत्रात भारतीय ग्राहक, देशातील रस्ते आणि वाहन चालवण्याची एकंदर शैली पाहता महिंद्राकडून कायमच विविध धाटणीच्या कार तयार करण्यात आल्या.

भारतीय कुटुंबव्यवस्था पाहता एकाच कारमध्ये कुटुंबाला प्रवास करता आला पाहिजे आणि त्यातही कोणाची गैरसोय होता कामा नये, शिवाय कार प्रवासाचा आनंदही पुरेपूर घेता आला पाहिजे या हेतूनं महिंद्रानं Mahindra XUV700 लाँच केली. या कारला चांगली पसंतीही मिळाली. अनेकांसाठी तर ही Family Car ठरली.

फॅमिली कार महागली...

आता मात्र हीच फॅमिली कार महागली आहे. कारण, महिंद्राकडून त्यांच्या या लोकप्रिय एसयुव्ही XUV700 ची किंमत वाढवण्य़ात आली आहे. कारच्या किमतीत बदल होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. आता पुन्हा एकदा हे दर 39000 रुपयांनी वाढले आहेत. कारच्या व्हेरिएंट्सवर या किमती आधारित आहेत.

सध्या महिंद्राच्या XUV700 च्या पेट्रोल व्हेरिएंटचे दर 14.03 लाख रुपये आणि 24.72 लाख रुपयांच्या घरात आहेत. कारच्या AX7, AX7 AT आणि AX7L पेट्रोल मॉडेलच्या किमती अनुक्रमे 32,000; 33,000 आणि 37,000 रुपयांनी वाढल्या आहेत. तर, कारचे डिझेल व्हेरिएंट 14.47 ते 26.57 लाखांमध्ये उपलब्ध आहेत. त्यामुळं आता या कारच्या डाऊनपेमेंटची गणितंही बदलणार आहेत. तेव्हा तुम्ही कोणती कार खरेदी करताय हे आताच ठरवून ठेवा.

Mahindra XUV700 च्या डिझेल व्हेरिएंट्सच्या किमती

MX- 14.47 लाख रुपये

MX E- 14.97 लाख रुपये

AX3- 16.94 लाख रुपये

AX3 E- 17.44 लाख रुपये

AX3 7-Seater- 17.77 लाख रुपये

AX3 E 7-Seater- 18.27 लाख रुपये

AX3 AT- 18.92 लाख रुपये

AX5- 18.43 लाख रुपये

AX5 7-Seater- 19.11 लाख रुपये

AX5 AT- 20.30 लाख रुपये

AX5 AT 7-Seater- 20.92 लाख रुपये

AX7- 21.53 लाख रुपये

AX7 AT- 23.31 लाख रुपये

AX7 AT AWD- 24.78 लाख रुपये

AX7L- 23.48 लाख रुपये

AX7L AT- 25.26 लाख रुपये

AX7L AT AWD- 26.57 लाख रुपये

Mahindra XUV700 च्या पेट्रोल व्हेरिएंट्सच्या किमती

MX- 14.03 लाख रुपये

MX E- 14.53 लाख रुपये

AX3- 16.51 लाख रुपये

AX3 E- 17.01 लाख रुपये

AX3 AT- 18.27 लाख रुपये

AX5- 17.84 लाख रुपये

AX5 E- 18.34 लाख रुपये

AX5 7-Seater- 18.51 लाख रुपये

AX5 E 7-Seater- 19.02 लाख रुपये

AX5 AT- 19.65 लाख रुपये

AX7- 20.88 लाख रुपये

AX7 AT- 22.71 लाख रुपये

AX7L AT- 24.72 लाख रुपये