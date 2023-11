कर्मचाऱ्यांना घाबरली Microsoft! आठवड्याभरात तो पुन्हा CEO पदावर; नडेलांची मध्यस्थी

Sam Altman To Return As OpenAI CEO: ओपन एआय ही कंपनी सध्या केवळ माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात नाही तर जगभरातील कॉर्परेट क्षेत्रात चर्चेत आहे. या कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावरील चेहरे सातत्याने बदलले जात असल्याने कंपनी चर्चेत आहे. मागील आठवड्यामध्ये सॅम अल्टमन यांना कंपनीच्या सीईओ पदावरुन हटवण्यात आलं. कंपनीच्या डायरेक्टर बोर्डाने अचानक हा निर्णय़ घेतला आणि गुगल मीटवर सॅम अल्टमन यांना ही महिती दिली. सॅम अल्टमन यांना हटवण्यात आल्यानंतर ओपन एआयचे अध्यक्ष ग्रेग ब्रोकमन यांनीही राजीनामा दिला आहे.

मात्र तडकाफडकी गच्छंती झाल्यानंतर आठवड्याभरात सॅम अल्टमन यांना पुन्हा ओपन एआय कंपनीमध्ये समाविष्ट करुन घेतलं जाणार आहे. कंपनीने एक्सवरुन (ट्वीटरवरुन) ही महिती दिली आहे. सॅम अल्टमन यांना हटवण्यात आल्यानंतर ओपन एआयमधून अनेक कर्मचारी राजीनामा देण्याच्या तयारीत होते. मात्र त्याआधीच कंपनीने आपला वादग्रस्त निर्णय मागे घेतला आहे.

कंपनी नव्या डायरेक्टर बोर्डाच्या सहमतीने ओपन एआयच्या सीईओ पदासाठी सॅम अल्टमन यांची नियुक्ती करण्यासंदर्भात कराराबद्दलची वाटाघाटी करत आहे. या बोर्डाचे अध्यक्ष बर्ट टेलर असून यात लॅरी समर्स आणि अॅडम अँजलो यांचा समावेश आहे. आम्ही इतर माहिती लवकरच जाहीर करु असं ओपन एआय कंपनीने स्पष्ट केलं आहे.

We have reached an agreement in principle for Sam Altman to return to OpenAI as CEO with a new initial board of Bret Taylor (Chair), Larry Summers, and Adam D'Angelo.

We are collaborating to figure out the details. Thank you so much for your patience through this.

— OpenAI (@OpenAI) November 22, 2023