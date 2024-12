South Korea Plane Crash: 'मी माझे अखेरचे शब्द...,' विमान दुर्घटनेआधी प्रवाशाचा कुटुंबाला मेसेज, 'आमच्या विमानाच्या पंख्यात...'

South Korea Plane Crash: दक्षिण कोरियातील नागरिकांसाठी रविवारची पहाट भयानक घटनेने सुरु झाली, 181 प्रवाशांना घेऊन जाणाऱ्या विमानाचा लँडिंगनंतर स्फोट झाला. या दुर्घटनेत 179 प्रवाशांचा मृत्यू झाल्याची भिती आहे. दुर्घटनेची माहिती मिळताच प्रवाशांच्या नातेवाईक, मित्रांनी मुआन आंतरराष्ट्रीय विमानतळाबाहेर गर्दी केली होती. आपले प्रियजन या दुर्घटनेतून वाचले असावेत अशी भोळी आशा उराशी बाळगत सर्वजण विमानतळाबाहेर वाट पाहत होते. यामधील एका प्रवाशाच्या कुटुंबाने आपल्याला दुर्घटनेआधी त्यांनी मेसेज पाठवल्याचं सांगितलं. पक्षी विमानाच्या पंख्यात अडकल्याचं त्यांनी मेसेजमध्ये लिहिलं होतं. यावेळी आणखी एक मेसेज त्यांच्या मोबाईलवर आला होता, ज्यामध्ये 'मी माझे अखेरचे शब्द बोलू का?' असं लिहिलं होतं.

अनेक स्थानिकांनी जेटच्या इंजिनमध्ये ज्वाला पाहिल्या आणि घटनेदरम्यान अनेक स्फोट ऐकले, असं दक्षिण कोरियाच्या योनहाप वृत्तसंस्थेने सांगितलं आहे. "मी विमान उतरताना पाहिले आणि मला वाटले की ते लँड होणार आहे. पण मला तेव्हा प्रकाशाचा एक बिंदू दिसला... त्यानंतर हवेत धुर दिसला आणि त्यानंतर मला स्फोटांची मालिका ऐकू आली," असं एका प्रत्यक्षदर्शीने सांगितलं आहे. विमानतळापासून सुमारे 4.5 किलोमीटर अंतरावर आपण फेरफटका मारत असल्याचं त्याने सांगितलं आहे.

अपघाताच्या सुमारे पाच मिनिटांपूर्वी दोनदा "मेटल स्क्रॅपिंग" चा आवाज ऐकल्याचे आणखी एका साक्षीदाराने सांगितलं, असं वृत्त स्थानिक माध्यमांनी दिलं आहे. त्यानंतर, त्या माणसाने, लँडिंग करण्यात अयशस्वी झाल्यानंतर विमान झुकताना पाहिले. यानंतर काही सेकंदात एक स्फोट ऐकू आला आणि आकाशात काळा धूर उडताना दिसला.

