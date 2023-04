Viral News: 19 व्या मजल्यावरुन खाली पडला आणि गाणं गात निघून गेला, VIDEO पाहूनही बसणार नाही विश्वास

Viral Video: सोशल मीडियावर (Social Media) रोज नवनवे व्हिडीओ व्हायरल होत असतात. असाच एक व्हिडीओ सध्या व्हायरल झाला आहे, जो पाहिल्यानंतर नेटकरी आश्चर्य व्यक्त करत आहेत. याचं कारण म्हणजे यामध्ये एक व्यक्ती 19 व्या मजल्यावरुन खाली पडूनही जिवंत राहिला आहे. इतकंच नाही तर खाली पडल्यानतंर तो स्वत:च्या पायावर उभा राहून रुग्णालयात गेला. हा व्हिडीओ पाहून नेटकरी आश्चर्य व्यक्त करत आहेत.

एखादी व्यक्ती उंच इमारतीवरुन खाली पडली तर ती जिवंत राहणं अशक्य असतं. त्यातही जर ती वाचली तर हात किंवा पाय फ्रॅक्चर झाले असल्याने तो पुन्हा उभं राहणं कठीण असतं. त्यामुळेच व्हायरल झालेल्या व्हिडीओत जेव्हा एक व्यक्ती 19 व्या माळ्यावरुन खाली पडूनही व्यवस्थित उभा राहतो तेव्हा सर्वांना आश्चर्याचा धक्का बसतो.

ही व्यक्ती मद्यावस्थेत असताना 19 व्या मजल्यावरुन खाली कोसळली. व्हिडीओत दिसत आहे त्यानुसार, एका कारवर येऊन तो पडतो. इतक्या उंचीवरुन खाली पडल्याने कारचा अक्षरश: चुराडा होतो. विशेष बाब म्हणजे, घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर पोलीस पोहोचतात तेव्हा तो व्यवस्थिपणे कारवर उभा राहतो. यानंतर जेव्हा त्याला रुग्णालयात नेलं जात होतं, तेव्हाही तो स्वत:च्या पायावर उभा राहिला.

A 40 yr old Russian Man fell from the 19th floor onto a parked car and survived.

According to witnesses, he was very drunk and was singing when he was hospitalized. #Mahadev pic.twitter.com/ZmDEI7N0Cg

— LonerMonkey (@lonermonkeyy) April 5, 2023